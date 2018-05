CSMS POLI IAŞI - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Bătălie pentru podiumul Ligii 1 şi un loc mai bun în Europa League

Poli Iași - CS ”U” Craiova LIVE VIDEO. Al treilea meci al Playoff-ului programat duminică, de la 20:45, nu are vreo influență asupra primelor două locuri. La Iași, CSM Poli primește vizita celor de la CS ”U” Craiova, într-un duel care poate fi urmărit live video online pe site-urile DigiSport (dacă ești abonat Digisport) sau Telekom Sport (dacă ești abonat Telekom Sport). Meciul Poli Iași - CS ”U” Craiova este live video online de la ora 20:45.

CSMS POLI IAŞI - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Lupta pentru locul 3

Viitorul si CSU Craiova se lupta de la distanta pentru ultima pozitie a podiumului la final de sezon in Liga 1 Betano.

Cele doua echipe sunt la egalitate de puncte, dar Viitorul este avantajata de meciurile directe (0-0 pe teren propriu si 3-3 la Craiova in playoff) si de un golaveraj superior, dar principalul criteriu in caz de egalitate de puncte sunt meciurile directe.

Locul trei asigura prezenta in Europa League, primul tur preliminar. Craiova mai are si varianta pariticiparii in Europa in eventualitatea castigarii Cupei Romaniei, trofeu care asigura prezenta directa in turul 3 preliminar, caz in care locul patru din Liga 1 ar merge in primul tur preliminar al Europa League, daca oltenii termina campionatul pe trei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 11 ori în Liga 1, de patru ori s-au impus moldovenii, în timp ce oltenii au bifat șapte victorii.

– 9 noiembrie 2014, prima confruntare: CSMS – CS U Craiova 1-3, marcatori Bole, respectiv Rocha (2) şi Târnăcop. Moldovenii şi-au luat revanşa în returul ediţiei 20140-2015, atunci când au învins la Craiova cu 1-0 (a înscris Alexandru Creţu).

Flavius Stoican vs CS U în Liga 1: 6 jocuri – două remize – 4 înfrângeri.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: CSM Poli Iaşi – 26 ani şi 6 luni; CS U Craiova – 25 ani şi 4 luni.

CSMS POLI IAŞI - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Meciul din Copou are implicații importante în ceea ce privește ultimul loc de pe podium. CS ”U” Craiova a avut un Playoff foarte slab, iar acum are emoții că nu va prinde podiumul. După ce un întreg sezon a stat în coasta celor de la FCSB și CFR Cluj, oltenii lui Mangia au dat cu bâta-n baltă pe final, iar acum trebuie să nu piardă la Iași pentru a reveni pe podium.

Poli Iași - CS ”U” Craiova LIVE VIDEO. Poli Iași s-a dovedit, în acest Playoff, a fi o adevărată ”ucigașă” de granzi. După ce au remizat cu CFR Cluj, 1-1, moldovenii lui Flavius Stoican au învins FCSB, în 10 oameni, iar acest lucru a trimis titlul în mare proporție către Gruia. Ieșenii au de răzbunat un eșec dureros în turul Playout-ului, 1-4 la Craiova. A fost atunci un meci în care Poli a jucat foarte bine, însă hat-trick-ul lui Mitriță a fost decisiv.

Poli Iași - CS ”U” Craiova LIVE VIDEO. La casele de pariu, Universitatea este favorită cu Politehnica, însă asta nu prea dă asigurări atunci când joci cu o echipă imprevizibilă cum este cea antrenată de Flavius Stoican. Cotă 1,80 are Craiova pentru succes, față de 4,60 cât au moldovenii. Remiza primește un darnic 3,40.

Poli Iași - CS ”U” Craiova LIVE VIDEO. Oaspeții au un Playoff de coșmar la capitolul meciuri în deplasare: 0 victorii, 0 goluri marcate, un singur punct. Poate că a venit timpul ca și oltenii să înscrie. Pe de altă parte, aceștia au o apărare foarte slabă, capabilă să o comită. Un pont de siguranță ar fi ”peste 1,5 goluri” la cotă 1,45, iar unul de risc: ambele înscriu la 2,10.