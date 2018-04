CSU CRAIOVA - FC BOTOSANI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT, PRO X, TELEKOM SPORT: Bătaie pe Cupa Romaniei

CSU CRAIOVA - FC BOTOSANI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT, PRO X, TELEKOM SPORT. Săptămâna aceasta se joacă manșa tur din semifinalele Cupei României la fotbal. Marți am avut primul meci, cel dintre AFC Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș, iar echipa gazdă a reușit să se impună cu 1-0 prin golul marcat de Rusu în minutul 39.

ECHIPELE PROBABILE:

CS U Craiova (3-4-3): Calancea - R. Popa, Gardoș, Tiago Ferreira - Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Băluță, Glavina, Mitriță

Antrenor: D. Mangia

Botoșani (4-2-3-1): Pap - Dumitraș, Plămadă, Burcă, Acsinte - Oaidă, Tincu - M. Roman, Moruțan, Golofc - Axente

Antrenor: C. Enache

A doua semifinală, una mult mai atractivă, o avem joi între CSU Craiova și AFC Botoșani. Meciul este programat să înceapă joi de la ora 20:30 și se va vedea în direct pe Pro X, Digi Sport și Telekom Sport. Returul se va disputa între zilele 8-10 mai, programul nefiind deocamdată stabilit.

De 25 de ani așteaptă oltenii să câștige din nou Cupei României. CS U Craiova este principala favorită a competiției în acest moment și se pregătește pentru dubla cu FC Botoșani. Alb-albaștrii vor juca pe teren propriu manșa tur a semifinalelor.

Craiova n-a gazduit niciodata finala Cupei. Oltenii vor sa se bata pentru trofeu pe noul lor stadion. Craiova a castigat ultima Cupa la Bucuresti, acum 25 de ani.

"Pentru noi ar fi enorm de frumos sa se joace pe Oblemenco, in fata acestor suporteri minunati. Trebuie sa dam totul in finala sa aducem un trofeu la Craiova", spune Mitrita.

Botosani vrea sa le strice planurile oltenilor. Batalia pentru finala, Craiova - Botosani va fi la Pro X, joi, la 20.30.

Pe stadion vin si handbalistele Craiovei, care tocmai s-au calificat in prima lor finala europeana.

Lăsat în tribune la meciul cu CSM Poli Iași după declarațiile făcute la adresa lui Mangia la finalul duelului cu FCSB, Alexandru Băluță are șanse mari să fie tituar în duelul de azi. Din lotul lui Mangia vor lipsi însă croații Martic, Kelic și Mitrovic. Jucatorii lui Mangia vor fi încurajați, din tribună, de finalistele Cupei EHF. Handbalistele de la SCM Craiova și-au anunțat prezența la meci.

"Nu resimţim nicio presiune pentru că este o plăcere să avem această şansă. Avem două obiective, nu unul singur: Cupa şi campionatul!" a declarat antrenorul oltenilor. "Pentru mine un scor bun ar fi să câștigăm fără să primim gol" a adăugat bulgarul Dimitrov.

"Avem o oportunitate foarte bună și vrem să profităm de ea. Nu se întâmplă foarte des să ajungem la acest nivel într-o asemenea competiție. Sperăm că o să fim eficienți și că o să plecăm cu șanse bune pentru returul de la Botoșani" a spus antrenorul moldovenilor.

La 25 de ani de la castigarea ultimului trofeu, "Campioana unei mari iubiri" are sanse reale sa castige Cupa Romaniei. In cazul in care oltenii trec de FC Botosani, vor intalni in finala una dintre echipele Gaz Metan Medias sau AFC Hermannnstadt, ambele adversare fiind, cel putin teoretic, destul de accesibile.



Partida tur, dintre CSU Craiova si FC Botosani, urmeaza sa se joace joi, 19 aprilie 2018, la ora 20:30, pe "Noul Ion Oblemenco" din Craiova, returul fiind programat pe 9 mai, la ora 17:30.



Asa cum ii stim, oltenii promit sa umple modernul stadion de 60 de milioane de euro, inaugurat cu doar cateva luni in urma, impingand elevii lui Devis Mangia catre o victorie la scor, care sa le asigure un retur fara prea mari emotii in Moldova.



Conform primului comparator de cote in timp real din Romania, Supercote.ro, victoria "alb-albastrilor" este cel mai probabil rezultat al acestei partide, fiind cotata cu 1.77 la casele de pariuri online, in timp ce un eventual succes al oaspetilor este creditat cu cota 4.80.



Pentru craioveni Cupa este principalul obiectiv in acest sezon, deoarece sansele la titlu in Liga I s-au diminuat destul de mult, fiind mai mult teoretice dupa primele 5 etape din play-off.



In ceea ce priveste istoricul celor doua formatii, notam faptul ca doar una din cele 10 partide s-a incheiat la egalitate, restul fiind castigate de echipa pe al carei stadion se desfasura partida. Astfel, Craiova a acumulat 4 victorii, iar FC Botosani cu una in plus.



De aceasta data insa, lucrurile se prezinta destul de diferit, Craiova avand la dispozitie un lot mult mai valoros si avantajul propriului teren, unde este neinvinsa (in partidele oficiale).



De cealalta parte, oaspetii, aflati in acest moment pe locul 2 in play-out, nu s-au descurcat prea bine in ultimele deplasari, castigand un singur meci din ultimele 9 jucate, insa raman o echipa destul de incomoda.



Un aspect inedit, legat de aceasta partida, este, "incalzirea" organizata de Clubul Universitatea Craiova, cu cateva ore inainte de startul semifinalei in Piata "Mihai Viteazul", acolo unde suporterii "Stiintei" vor putea participa la concursuri cu premii oferite de Heineken si Coca-Cola, juca fotbal sau asculta muzica si, nu in ultimul rand, intalni o parte din fostii jucatori ai Craiovei.



Toate activitatile se vor incheia in jurul orei 19:00, atunci cand suporterii urmeaza sa plece catre stadion.

