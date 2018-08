Cum alegem cărțile în cazul unui toddler?

Ce trebuie sa stii despe lectura si... toddleri:

Toddleri-i iubesc lucrurile repetitive. Citeste-i mai multe carti si observa care sunt cele pe care le prefera. Ah, da, si pregateste-te sa le tot citesti. Iar si iar.

Nu te supara daca vezi ca toddlerul tau nu vrea sa se aseze atunci cand ii citesti. Priveste-l, sta in picioare, dar te urmareste entuziasmat de ceea ce ii citesti, asa ca esti pe drumul cel bun! Mai interesant e sa vezi atunci cand ii citesti si el topaie de zor in jurul tau.

Daca ii citesti inainte de somn, lasa-l sa se joace in patut cu o jucarie. Te va asculta, iar vocea ta o va asocia cu unul dintre lucrurile care-l linistesc, scrie kidshealth.org.

S-ar putea sa descoperi ca toddler-ul tau sta asezat cuminte doar atunci cand coloreaza sau are in manuta o jucarie preferata. Este un moment bun sa-i citesti! Sa nu ai impresia ca daca nu se uita la tine atunci cand ii citesti, nu te asculta sau nu e interesat.

Cititul trebuie sa fie o activitate placuta pentru ambii! Daca te simti obosit, tensionat sau observi ca puiul tau nu e interesat acum de aceasta activitate, nu forta lucrurile. Opreste-te si poti incerca mai tarziu sa-i citesti.

De fapt, cititul nu este doar despre actul de a citi. Poti discuta despre carte in oricare alt moment al zilei, despre personaje, despre situatie, despre parerea lui, a ta. Puteti inventa impreuna povestioarele voastre.

Citindu-i copilului la aceasta varsta, vei observa cum puiul tau va dori sa petreaca mai putin timp in compania altor jucarii "moderne": computer, tableta, smartphone, laptop etc. Sau cel putin, va fi mai usor sa-i limitezi timpul petrecut cu aceste dispozitive.

Cum alegem carti pentru un toddler? Care sunt cele mai bune carti pentru aceasta varsta?

Nu este suficient ca o carte sa fie cat mai frumos colorata si cat mai atractiva, ea trebuie sa-i starneasca interesul, trebuie sa-l "lase" sa arate ca e competent: cele cu rime, muzicale, cu putin text, pe care le poate rasfoi si singur, nu sunt prea grele, in care gasesc personaje care fac aceleasi lucruri pe care le face si el sau are fac parte din rutina unui copil (carti cu copii care fac baita, merg la plimbare, la bunici, mananca legume si fructe, se joaca etc).