Cum să creşti intimitatea când faci sex

Iata 6 sugestii pentru a creste intimitatea cand faci sex.

1. Fara vorbe

Adesea, cand cineva se gandeste la intimitate crede ca este vorba despre impartasirea unor secrete. Exista un pic de adevar aici cand ne referim la verbalizarea celor mai ascunse ganduri si dorinte – mai ales cand este vorba despre sex. Insa a privi astfel intimitatea nu faci decat sa te pacalesti singur. Oamenii au tendinta de a se ascunde in spatele cuvintelor folosind conversatia pentru a-si ascunde vulnerabilitatea. Le spun oamenilor cum sunt in loc sa le arate cum sunt. Adevarata intimitate cu persoana iubita are loc in momentele de liniste prezenta si de conectarea dintre vorbe.

Sfat: Stabiliti un timp anume pentru a va intalni in dormitor si a nu scoate niciun sunet. Petreceti o ora impreuna, fara vorbe inainte ca orince intimitate fizica sa aiba loc. Fiti curati: atat fizic cat si emotional. Aceasta este o oportunitate de a renunta la povesti – atat la cele individuale cat si la cele de cuplu – facand loc pentru o conexiune adanca, plina de energie.

2. Fara orgasme

Cand Emerson a declarat: „Viata este o calatorie nu o destinatie" a vrut sa spuna ca atunci cand oamenii se concentreaza pe indeplinirea unui anumit obiectiv, pierd momentele importante in drumul pentu obtinerea lui. Acelasi lucru este valabil si in cazul sexului. Exista rapoarte care sustin a femeile pot avea 11 tipuri de organe diferite. Iar barbatii sunt fascinati de ejaculare inca din adolescenta. Insa oamenii au inteles gresit ca destinatia sexului este orgasmul si procedand astfel, se impiedica singuri sa vada potentialele oportunitati atat pentru placere cat si pentru intimitate.

Sfat: Decideti sa nu experimentati niciunul orgasmul. Procedand astfel veti putea aprecia fiecare moment pentru placere si conexiunea pe care le aduce fara a fi distrasi de orgasm. Fiti atenti la

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.