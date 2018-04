Cum să grăbeşti venirea menstruaţiei

Cum sa grabesti venirea menstruatiei. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa modifici data venirii ciclului.

Atentie! Inainte de a lua orice tratament pentru grabirea ciclului, cere sfatul medicului ginecolog si explica-i motivele pentru care vrei sa-ti accelerezi ciclul menstrual.

Bai fierbinti

Baia fierbinte este una dintre cele mai populare metode de grabire a venirii ciclului. Apa fierbinte creste temperatura corpului, relaxeaza muschii abdominali, incurajeaza dilatarea vaselor de sange si imbunatateste circulatia sangvina din uter.

Acelasi lucru este valabil si in cazul asezarii pe abdomen a unor proasoape calde / perna electrica etc.

Vitamina C

Cantitatile mari de bitamina C in organism scad nivelul de progesteron din uter, ceea ce face ca straturile captuselii uterului sa se desprinda mai repede si sa accelereze menstruatia. Atunci cand iei multa vitamina C, bea si foarte multa apa, si cere intotdeauna avizului medicului inainte de a incepe o astfel de cura (indiferent de vitamina in cauza).

Exercitii fizice

Exercitiile fizice accelereaza aparitia menstruatiei pentru ca imbunatatesc circulatia sangelui. In plus, miscarea reduce crampele menstruale si senzatiile de balonare. Si aici trebuie mentinut un echilibru. Exercitiile fizice intense stopeaza ciclul menstrual.

