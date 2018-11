Cum să îţi dai seama dacă te înşala iubita

1. Telefoane din ce in ce mai dese

In ultima vreme primeste telefoane din ce in ce mai des si de fiecare data paraseste incaparea in care te afli si tu? Atunci cand vorbeste la telefon isi schimba vocea sau vorbeste mai incet? Ti se pare ca trimite SMS-uri cam des? Daca raspunsurile la aceste intrebari sunt DA, atunci ar putea sa fie un semnal de avertizare.



2. Se intalneste mai des cu “prietenele” decat cu tine

In ultima vreme iesirile in oras sunt mai frecvente, iar tu nu o insotesti? Daca o intrebi unde a fost iti raspunde sec “Cu prietenele!”? Cum ti se pare raspunsul? Sincer? Daca este diferita fata de cum era pana acum, este un alt semnal ca s-ar putea sa te insele.

