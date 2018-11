Cum să-ţi "condimentezi" relaţia: 8 sfaturi pentru cupluri căsătorite

1. Reinventeaza „intalnirile"

Multi consilieri matrimoniali recomanda cuplurilor sa aleaga o seara pe saptamana (de obicei sambata) in care sa iasa in oras si sa se distreze in doi, ca inainte de casatorie. Cu alte cuvinte, sa-si dea intalnire. Ideea suna minunat in teorie, insa practica ne invata ca, adesea, oboseala, programul incarcat si obligatiile casnice dau peste cap acest plan. Asa ca e mai comod sa te cuibaresti seara pe canapea si sa stai la un film cu sotul, decat sa te aranjezi, sa-ti pui tocuri si sa iesi in club, la o terasa sau intr-o cafenea. Cum poti atunci sa mai pastrezi romantismul in relatia ta? Cei de la TheNest.com te sfatuiesc sa reinventezi intreg conceptul de intalnire si sa muti toata distractia dimineata: inainte de a merge amandoi la serviciu, faceti un popas la un mic restaurant sau la o cofetarie si luati micul-dejun impreuna. Sau stabiliti sa va intalniti in pauza de masa si sa stati impreuna la pranz. O alta idee este sa-ti iei sotul la spa sau la masaj, ca sa va puteti relaxa impreuna, departe de grijile cotidiene.

2. Starneste-i spiritul de competitie

Spiritul de competitie in cuplu declanseaza pasiuni ascunse la barbati. Studiile arata ca situatiile competitive stimuleaza secretia de testosteron si accelereaza libidoul. Vrei o dovada? Fa un experiment si provoaca-l sa faceti impreuna ceva ce va place amandurora (o partida de tenis, un joc de carti – eventual, pe dezbracate –, o cursa pe bicicleta etc.)

3. Plecati de acasa in week-end

Poti vorbi cu o prietena care se afla in aceeasi situatie ca si tine (adica e in cautarea unor metode de a reaprinde „scanteia" in casnicie) si faceti schimb de locuinte pentru un week-end.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.