Cum scapi de grasimea de pe coapse şi fund, în mod sigur

Grasimea de pe fund si de pe coapse, mai ales celulita, este mai dificil de indepartat decat asa-numita burtica. Este nevoie atat de un regim de slabit, cat si de exercitii fizice. Atentie insa! Nu trebuie sa recurgeti la infometare sau sa petreceti trei ore pe zi la sala doar ca sa reduceti circumferinta coapselor.

Atacati grasimea de pe coapse si fund prin exercitii fizice. Iata patru tipuri de exercitii pe care, daca le faceti zilnic, puteti obtine victoria in lupta cu tesutul adipos de pe coapse si fund. Ideal este sa le executati zilnic, cate trei serii din fiecare, iar fiecare serie sa aiba 15-20 de repetari lente.

Cele patru tipuri de exercitii pentru coapse, atat interioare, cat si exterioare, si pentru fund pot fi efectuate si acasa, tot ce va trebuie fiind o patura mai groasa sau un izolir.

Primele doua exercitii se executa stand pe o parte, cu bratul sub cap si cu picioarele puse unul peste celalalt. La primul tip de exercitiu va tineti picioarele usor indoite, iar la al doilea exercitiu intinse. Ridicati de 15-20 de ori, lent, piciorul de deasupra, apoi intoarceti-va pe partea cealalata si repetati exercitiul si cu celalalt picior.

La al treilea set de exercitii stati intinse pe spate, cu genunchii flexati si cu talpile pe sol si ridicati-va de 15-20 de ori bazinul, mentinandu-va talpile si spatele lipite de pamant. Strangeti fesele in timpul ridicarilor si relaxati-le treptat la coborari. O serie are 15-20 de repetirii, indicat fiind sa efectuati cate trei serii. Al patrulea exercitiu este usor mai dificil, implicand o pozitie de flotare, din care ridicati un picior la piept si in intoarceti in directia opusa. Tot cate trei serii de cate 15-20 de repetitii seria aveti nevoie.

Important este sa le faceti pe toate cele patru exercitii, pentru ca doar asa va lucrati toti muschii, putand scapa de grasimea de pe exteriorul si interiorul coapselor, cat si de pe fund.

Ce trebuie sa modicati in dieta pentru a slabi

Pe langa exercitii fizice, este nevoie sa lucrati si la dieta un pic. Nu trebuie sa va infometati, ci doar sa va evaluati regimul alimentar zilnic, exact ceea ce mancati zi de zi, si apoi sa-l ajustati scotand anumite alimente si bauturi. Spre exemplu, va puteti limita la doar trei felii de paine integrala pe zi pe care sa le mancati dimineata, nu mai mult.

Totodata, renuntati la bauturile dulci, fie ele plate, fie carbogazoase. Chiar daca scrie “Fara zahar” sau “Light” pe ele, tot contin o anumita forma de indulcitor artificial care le da gustul dulceag. Motiv pentru care, pentru a va asigura succesul dietei combinate cu exercitiile fizice, renuntati de tot la bauturile racoritoare, inlocuindu-le cu apa sau cu ceai facut in casa neindulcit (nici macar cu zaharina). Stiati ca, daca nu mai beti sucuri, aportul caloric pe zi poate scadea cu 300 de calorii?!

Atentie si la carbohidrati! Chiar daca nu urmati o dieta anume, reduceti aportul de carbohidrati. Nu trebuie sa-i eliminati de tot, doar sa ii reduceti: exemplu – doar trei felii de paine integrala pe zi, fara dulciuri procesate sau produse de patiserie. Ca sa va mentineti totusi satule, pentru ca infometarea nu este o solutie, optati pentru alimentele proteice, adica pentru carne si branzeturi slabe din punct de vedere al grasimii. Un bol mare de salata de rosii cu busuioc cu o lingurita de ulei de masline si doua felii de branza slaba sunt ideala pentru o masa. Daca simtiti ca vi se face foame repede, optati pentru un carne de pui, de vita, de curcan sau peste la gratar, sau la cuptor, insotita de o salata. Carnea se digera mai greu, motiv pentru care senzatia de satietate persista.

Toate aceste mici artificii fac, de fapt, parte dintr-o alimentatie echilibrata si sanatoasa. Dar pentru ca doriti de fapt sa slabiti, sa scapati de grasimea de pe coapse si fund, trebuie sa reduceti aportul caloric cu aproximativ 300 de calorii pe zi pentru a obtine rezultatele dorite.

O femeie cu stil de viata semisedentar, deci care lucreaza la birou, aportul caloric normal trebuie sa se situeze in jurul cifre de 1.500 de calorii. Daca vrea sa slabeasca, trebuie sa il reduca la 1.200. Orientativ, pentru a va da seama cam cate calorii consumati zilnic, notati-va pe foaie tot ce mancati si uitati-va pe etichete cate calorii au pe suta de grame. De regula, o masa ar trebui sa aiba in jur de 300-400 de calorii, pentru ca – adaugand doua gustari sub forma unui mar sau a unui iaurt – sa ajunga per total la 1.200 de calorii. Ganditi-va insa ca, daca faceti comanda de pizza la serviciu, aportul caloric la o singura masa creste pana la 700 de calorii, daca nu chiar mai mult, daca mancati de una singura pizza, fie ea si mica.