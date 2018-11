Cum va fi vremea în fiecare zi, timp de 5 luni. În ce zi din noiembrie cad primii fulgi. Când scăpăm de iarna care vine în câteva zile

Intr-o carte scrisa de sfintii parinti in anul 1359 este prezis viitorul, scrie virale.ro. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, in "Gromovnic din batrani" apar previziuni pana in anul 2058, astfel ca cine o detine se poate considera norocos.

"Am primit-o in urma cu doi ani de la o batrana, este o carte veche, facuta de calugari, cu ingaduinta tuturor si spre folosinta tuturor, asa cum explica ei", ne-a declarat Voropchievici, care s-a inspirit din ea in momentul in care a decis sa ne spuna ce ne asteapta din punct de vedere meteorologic in aceasta iarna.

Gerul naprasnic vine de luna asta: "Pentru noiembrie ar fi fost din data de 1 pana pe 4 ger, pe 5 pana la 14 noiembrie cer senin cu alternante destul de minore. Pe 15 va fi zapada. Intre 16 si 20 noiembrie o sa fie mai intunecat, mai innorat, cu alternante si de vant si de temperaturi scazute, dar nu foarte scazute.

Necazul cu ger mare vine in intervalul 21 noiembrie pana la 30 decembrie. De asemenea, numerologul ne informeaza ca decembrie debuteaza cu ger, pe 2 si 3 se mai indulceste un pic, pe 5 e bine, dar e frig, pe 6,7 si 8 e zapada, deci ninsori la nivel de tara.

Pe 9 este innorat, pe 10 si 11 e foarte frig, pe 12 va bate vantul tare, 13,14, 15 este amestecat: si vant, si frig, si mai caldut, o amestecatura", ne anunta Voropchievici.

Vifor si ger, inclusiv de Craciun: Dupa aceasta perioada, trebuie sa ne pregatim pentru ce este mai rau. Vine o perioada grea, cu viscole. Nici de Craciun si Revelion nu va fi mai bine. "Pe 16 decembrie este senin, iar pe 17 cade zapada multa.

Pe 18 se anunta vifor, cu zapada multa, ger si va dura cel mult trei zile, pentru ca pe 19 apare moina, iar din 20 si pana pe 25, inclusiv in ziua de Craciun o sa fie un ger cumplit. Pe 26 este vant, dintre Apus. Pe 27, 28, 29 ninge din abundenta, in schimb pe 30 si in noaptea de Revelion va fi putin mai cald".

Pe 18 si 19 ianuarie, caderi masive de zapada: "Pe 1 ianuarie, de Sf. Vasile, si pe 2 este senin, din 3 si pana in 5 vremea este amestecata: moina, ger, ceva lapovita.

Pe 6 este ger naprasnic, pe 7 e moina, din 8 si pana in 11 ianuarie o vreme buna, pe 12 se formeaza niste vantrui, pe 13 o zi amestecata, dar intervalul acesta intre 13 si 18 este destul de confuz, adica putem, avea niste alternante, efectiv sa dea orice prognoza peste cap.

Pe 18 si 19 vor fi caderi masive de zapada, se intensifica frigul pe 20, 21 si 22, pe 23 este mai innorat si vant, pe 24 din noua zapada si vant, pe 25 alternant, se insenineaza, e mai placut, iar din 26 pana in 31 va fi ger tare. Deci, meteorologii nostri au coordonatele perfecte ca sa spuna ca aceasta iarna va fi ceva mai iesita din comun"

Ninsori abundente si in februarie: "In februarie, din 1 si pana in 5 este senin si ger, de 6 pana la 8 zapada si vant, se mai indulceste intre 9 si 12 febraurie, pe 13 si 14 se mai incalzeste, zapada devine mai moale, dar, in schimb, pe 15 si 16 cad iar zapezi, pe 17 pana in 21 alterneaza de la geruri la temperaturi mai moi, cum zice in carte, iar din 22 pana la 29 este frig".

Va ninge si la inceputul primaverii: "Iarna se va prelungi si in martie, cand va ninge pe 6, 7, apoi ger si vant din 7 pana in 11, in 16,17 este vant, pe 18, 19 vifor si zapada, iar dupa 21 martie incepe sa se mai indulceasca", a conchis celebrul numerolog.