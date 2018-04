Dan Chişu ar părăsi definitiv România. Regizorul îşi vinde proprietăţiile şi îşi lichidează afacerile

Potrivit unor surse, se pare ca Dan Chisu s-ar fi decis sa-si incheie socotelile prin Romania si sa se mute in alta tara, scrie stirilekanald.ro. (Alina Chivulescu si Dan Chisu formeaza un cuplu frumos)

Din cate se pare, procesul este unul destul de dificil. In prezent, se zvoneste ca Dan Chisu si-ar fi scos proprietatiile la vanzare si ar astepta sa gaseasca cumparatori pentru bunurile si imobilele sale.

In plus, artistul, care s-a iubit cu Mihaela Radulescu si Manuela Harabor si, in prezent, are o relatie solida cu Alina Chivulescu, ar vrea sa-si lichideaza toate afacerile pe care le detine in Romania. Mai exact, cele legate de compania si casa sa de productie Dakino, afacerea sa pe care a lansat-o in 1990 si care organiza Festivalul Dakino.

Cum mergeau afacerile lui Dan Chisu, in ultimii ani

De altfel, in ultimii ani, afacerile lui Chisu au luat-o pe o panta descendenta. Firma sa a inregistrase un record al castigurilor in 2015, cand profitul net a fost de aproximativ 250.000 de euro, dupa care a inceput declinul. In 2016, potrivit rezultatelor de la Registrul Comertului „Dakino Production” a avut o pierdere de aproximativ 50.000 de euro.

Apropiatii lui Chisu sustin ca ideea mutarii incoltise de mai mult timp, insa, abia in 2017, regizorul s-a decis sa-si incheie socotelile pe aici. Dan Chisu ar urma sa se mute in Franta, acolo unde, la finele anului trecut, a fost operat pe cord deschis.