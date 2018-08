De luni 13 august, MARTE RETROGRAD ajunge in CAPRICORN. Atentie la frustrari sexuale sau accidente. Ce aduce pentru zodia ta?

Insa nici bine nu rasuflam usurati, ca intregul context al planetelor retrograde ne pregateste o noua miscare, cu noi predispozitii, evenimente si experiente: Marte, planeta energiei, actiunii, pasiunii – care este retrograd inca din 26 iunie in Varsator – ajunge in Capricorn in miscarea sa retrograda. Marte ramane retrograd in Capricorn pana pe 27 august 2018.



Insa cu adevarat putem considera ca am "scapat" de influenta sa retrograda abia pe 8 octombrie, cand Marte iese total de sub umbra miscarii retrograde si isi continua tranzitul direct.



In astrologie, Marte este planeta conducatoare a Berbecului dar si a Scorpionului. Numita dupa Zeul Razboaielor, Marte este o anomalie celesta cand vine vorba de miscarile retrograde, pentru ca se misca "inapoi" o data la 2 ani, unde ramane pentru o durata cuprinsa intre 55 si 80 zile.



Marte retrograd 2018 se intampla foarte aproape de Pamant, o situatie foarte rara!

Importanta planetei Marte pentru noi



Marte inseamna actiune. Marte este decizia si motivatia noastra. Marte transforma barbatii in soldati si militari, in razboinici, in specialisti ce tranzactioneaza in imobiliare. Constructorii, oamenii de afaceri, chirurgi celebri, sportivi de renume au un Marte bine reprezentat in horoscopul lor natal.



Marte reprezinta relatia dintre frati si toate relatiile de sange pe care le avem in viata noastra. Marte reprezinta si sangele si muschii din corp. Este pasiunea si urgenta sexuala dintr-un om.



Marte este iubitul pe harta natala a unei fete.



Marte este considerat ministrul apararii in sistemul nostru solar.



Marte reprezinta explozia si energia excesiva. El este "responsabil" pentru accidentele si razboaiele de pe Pamant. Toate armele, bombele, explozibilele vin din familia lui Marte.

La ce sa fii atent in timp ce Marte este retrograd in Capricorn



· Atunci cand Marte este in semnul Capricornului, suntem mai focusati, responsabili si de succes, conservatori, eficienti, respectuosi, comisi si facem actiuni avand scopuri clare si indraznete.



· Asadar, atunci cand Marte este retrograd in Capricorn, fii atent la accidente, la manevrarea masinilor de orice fel.



· Evita investitii in masini, in case si in alte proprietati.



· Pregateste-ti mintea, gaseste ce vrei si unde vrei, fa-ti "temele" gasind ce ti-ar placea cel mai mult, ce masina, ce casa, ce investitie, dar nu semna un contract in aceasta perioada.



· Aparaturile din casa pot necesita reparatii.



· Lucreaza asupra corpului fizic, fa un tratament homeopat pentru trupul tau.



· Recupereaza-te de la orice fel de deteriorare fizica sau sufleteasca. Este timpul unor schimbari importante interne, deci trec la reparatii in acelasi timp corpul, mintea si sufletul.

· Reintoarce-te sa lucrezi din nou asupra acelei secvente din viata ta care necesita o imbunatatire.



Adu un proiect sau o relatie pe care le lasasesi balta si reapuca-te de ele.

Te poti simti apatic, nelinistit, fara energie. Da lucrurilor spatiu sa se dezvolte si tie timp sa te odihnesti si sa faci lucrurile cum trebuie.

Pot aparea la suprafata agresiuni, furii reprimate, asupriri vechi pe care le vezi dar nu le mai vrei. Nu sari sa ataci sau sa cauti razbunare. Incearca sa analizezi si sa te schimbi.

Nu impinge inainte orice indiferent de context. Ia-ti timp sa regandesti si sa refaci pasii sau chiar pune planurile in asteptare pana cand momentul este potrivit (dupa 28 august).

Nu fii tu primul care incepe o batalie.





· Regula este: cine loveste primul pierde!



Proiectele incepute sub Marte retrograd nu prea au niciodata energia de a ajunge la un final fericit. Nu incepe nimic nou (o relatie, o noua afacere, un nou site, un nou job).

Asteapta-te la un comportament mai ciudat ... Oameni gratiosi isi pierd cumpatul, oamenii care spun mereu DA acum devin rebeli, luptatorii se indoiesc, cei increzatori isi pierd increderea. Pasiunile si interesele se sting inexplicabil.

Evita sa folosesti aparatura electrica sau sa cumperi echipamente mecanice. Cutitele si masinariile sunt conduse de Marte si iti doresti ca planeta rosie sa isi puna toate energiile ca acestea sa mearga bine, ori acum nu e acea perioada.





Mesaje pentru zodii sub influenta lui Marte retrograd in Capricorn pana pe 27 august:

Marte retrograd in Capricorn. BERBEC



Trebuie sa lucrezi asupra corpului. Foloseste un tratament ayurvedic sau homeopat ca sa iti vindeci orice disfunctii. Aparatura electronica necesita anumite verificari si reparari, deci ocupa-te de asta. Copiii necesita mai multa atentie din partea ta. Ocupa-te de obiceiurile lor alimentare, de verificari medicale, de diete sau obiceiuri de miscare. Profesia poate lua o turnura frumoasa si iti da perspective cu noi viziuni dupa 27 august.

Marte retrograd in Capricorn. TAUR



Fa cat mai multa meditatie si exercitii de relaxare, nu doar de dragul de a face ci cu scopul bine definit de a stapani mai bine evitarea gandirii negative. Sunt posibile calatorii pe distante scurte. Verifica bine masina inainte de plecare. Foarte posibil ca multe obiecte electrice, electronice, electrocasnice sa necesite fie reparare fie inlocuire. Posibile anumite pierderi, chiar in afaceri.

Marte retrograd in Capricorn. GEMENI



Pentru tine, acest tranzit pune accent pe munca cu oamenii. Este o perioada in care sa muncesti mai mult cu oamenii sau pentru oameni. Ai sanse sa obtii o proprietate parentala dupa un proces, daca esti in aceasta situatie. Poti avea discutii cu un frate sau sora dar urmare a lor, iti poti vindeca anumite rani vechi din copilarie pe relatia cu rudele de sange. Asteapta-te si sa castigi bani de pe urma rudelor tale.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.