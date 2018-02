Declaraţia halucinantă a unui politician: Ţara are nevoie de un "catharsis"

Oficialul în vârstă de 32 de ani este o figură controversată în politica poloneză. El se opune la ceea ce numeşte islamizarea Europei, iar o dată a afirmat că imigranţii din Africa şi Orientul Mijlociu vor intra în Polonia "numai peste cadavrul" său.



De asemenea, îi place fotbalul, îşi exprimă public iubirea faţă de cel mai mic fiu al său, care are sindromul Down, şi se declară mândru de originile sale modeste, de copil crescut printre blocurile construite în timpul comunismului şi care găzduiesc în continuare milioane de polonezi, comentează Reuters.



Mulţi polonezi îi apreciază poziţia anti-elitistă, care este în acord cu o serie de opinii populiste de dreapta din mai multe ţări din estul Europei, ce au alarmat unele capitale occidentale, informează Agerpres.



Însă legea care ar incrimina orice sugestie că Polonia a fost complice la Holocaust s-a dovedit şi mai controversată, declanşând o criză în relaţiile Varşoviei cu Israelul şi cu Statele Unite. Jaki spune că proiectul marchează un moment de catharsis naţional. Jaki, care a susţinut proiectul de lege în parlament, spune că tinerii polonezi ca el au fost învăţaţi să se simtă ruşinaţi, nu mândri, de comportamentul ţării lor în război de guvernele liberale succesive. A fost decizia acestora, spune el, "de a introduce o politică a ruşinii, pentru a se asigura că generaţiile viitoare sunt formate fără baza unei identităţi naţionale puternice", potrivit Agerpres.



"Vine un moment când ţara noastră are nevoie de catharsis, iar actuala dezbatere despre relaţiile dintre Polonia şi Israel arată acest lucru", a declarat el într-un interviu pentru Reuters realizat în biroul său de la Ministerul Justiţiei. Acest argument a devenit un mesaj central al Partidului Lege şi Justiţie (PiS) de la venirea sa la putere în 2016, promovând patriotismul şi valorile conservatoare catolice.



PiS a încercat de asemenea să îi descrie pe politicienii care au condus Polonia de la căderea comunismului în 1989 drept elite egocentrice cu o gândire ca în timpul comunismului şi fără respect pentru istoria naţională, potrivit Agerpres.

Citeşte şi Însemne naziste pe clădirea Ambasadei Poloniei din Tel Aviv



Partidul acuză de asemenea fostele guverne că au fost mult prea dispuse să accepte cercetări apărute după 1989 care pun la îndoială poziţia naţională conform căreia polonezii în general şi-au riscat viaţa pentru a salva evrei în timpul Holocaustului.



Admirator al lui Donald Trump şi susţinător al pedepsei cu moartea, al deţinerii de arme şi al limitării drepturilor de avort, Jaki este hotărât să promoveze legi care să corecteze această viziune. "Nu spun că nu ar trebui să vorbim despre momentele dificile din istoria oricărei ţări, oricărei naţiuni. Însă dacă vrem să ne construim imaginea internaţională ca stat, ar trebui ca aceasta să se susţină pe lucruri pozitive", a spus Jaki.



El s-a evidenţiat ca posibil candidat principal al PiS la postul de primar al Varşoviei la alegerile locale din acest an. Este de aşteptat ca partidul să îşi anunţe nominalizarea la primăvară. Conservatorii ştiu că o victorie electorală la Varşovia, oraş în mod tradiţional liberal, ar fi un succes simbolic pentru un partid care încearcă să obţină un mandat naţional pentru a redefini întreaga Polonie, potrivit Agerpres.



Israelul a reacţionat virulent în legătură cu legea din Polonia care ar introduce pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care ar susţine că naţiunea poloneză a fost complice la uciderea a 3 milioane de evrei polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Israelul a acuzat Polonia că încearcă să limiteze libertatea de exprimare şi să incrimineze fapte istorice evidente. Departamentul de Stat al SUA a transmis la rândul său că relaţiile cu Varşovia ar putea avea de suferit dacă o astfel de lege ar fi adoptată.