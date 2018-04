Delia Matache a vorbit despre CANCER. "Mă duc să-mi fac analize pentru că..."

Delia Matache a fost suprinsă recent la o clincă de specialitate din Capitală, iar de aici au apărut multe semne de întrebare în ceea ce privește o posibilă sarcină. Îndrăgita cântăreață a spus motivul pentru care a mers la clinică.

iUMOR 2018. Cheloo a JIGNIT-o GRAV pe Delia Matache în trecut. "Mă-ta nu ştie că eşti c..vă"

"Am vrut să postez ceva, dar am uitat. Mi se pare o chestie de bun simț să mergi să își faci un control din când în când. Mergeți și făceți-vă analize și aș vrea să rog oamenii să nu mai rămână surprinși când văd oameni că merg la doctor. Nu trebuie să mergi în ultimul stadiu de cancer. Nu înseamnă nici că mor, nici că am pățit vreo dramă. Mă duc să-mi fac analize pentru că nu vreau să am probleme în viitor. Vreau să trăiesc bine și frumos. Nu mergi la doctor doar când ești însărcinată", a declarat Delia Matache.