Detalii cutremurătoare din ancheta morţii bunicii înjunghiate de nepot. Ce au stabilit legiştii

Se pare ca baiatul si-a injunghiat bunica de 6 ori. Mai mult, batrana a incercat sa se apere, avand multiple rani pe brate, semne de autoaparare.

Desi ranita, femeia ar fi putut fi salvata, insa o alta injunghiere, in trahee, i-a fost fatala. Echipajul de ambulanta sosit la fata locului a incercat sa o resusciteze pe femeie, insa nu a mai putut fi salvata.

Nepotul in varsta de 9 ani sufera de sindromul ADHD si si-a atacat bunica in momentul in care nu a mai fost lasat sa se joace la calculator. Baiatul a sunat apoi la 112 si a reclamat faptele.