Dieta 80-20, secretul pentru o siluetă de invidiat! Cum poţi să slăbeşti rapid cu ajutorul acestui regim

Aceasta dieta se bazeaza pe faptul ca 80% din produsele consumate trebuie sa fie sanatoase si cu un continut scazut de calorii, iar 20% pot fi alimente "interzise" in cazul dietelor obisnuite, mai exact dulciuri, pizza sau paste.

"In principiu, acest regim inseamna sa pui in farfurie alimente sanatoase in proportie de 80%, iar in restul de 20% sa te bucuri de micile placeri sau sa le transformi in variante mai sanatoase. Este modalitatea perfecta prin care poate fi pastrat un echilibru, comparativ cu cei care au un regim strict tot timpul, dar care nu va rezista. Este vorba despre moderatie si despre adaptarea dietei in functie de necesitati. Strictetea nu va dura niciodata, ci va duce doar la mancatul excesiv ", a spus Teresa Cutter, autoarea unei carti de retete, potrivit dailymail.co.uk.

Idei de meniu in dieta 80/20:

Mic dejun:

2 felii de paine integrala – 0,30 lei;

25 g crema de branza light

25 g branza telemea light

50 g de piept de pui la gratar

1 rosie, 1 castravete, 1 ardei gras

Un ceai verde fara zahar

Gustare:

Banana de maxim 150 g

Iaurt de baut degresat

Pranz:

100-150 g de piept de pui la gratar

200-300 g de legume la gratar

Gustare:

O supa de legume fara adaos de ulei – 1 leu (un amestec congelat de legume costa circa 4 lei si faci o supa de 4 portii)

100 g carne slaba – 2 lei sau un iaurt mic 1,5 lei

Cina:

300 g salata (maxim 3 lei) cu 100 g carne slaba la grata