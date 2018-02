Dieta Dukan ar fi băgat-o pe Mirabela Dauer în spital. "Am ţinut toate dietele, inclusiv Dukan..."

În noiembrie 2017, îndrăgita solistă a recunoscut că a început să se simtă rău în urma unei diete celebre, pe care au încercat-o multe femei din România, dieta Dukan (dietă bazată pe consumul de proteine, în detrimentul glucidelor și lipidelor), și că a fost la un pas să ajungă și atunci pe mâna medicilor, scrie click.ro.

"Eu nu țin nici o dietă. Am ținut, m-am săturat de diete. Nu au avut efect. Am ținut tot ce exista, inclusiv Dukan. Da, am avut probleme, am tinut 6 luni Dukan. N-am ajuns la spital, pentru că am avut norocul să am lângă mine prieteni buni care au zis Gata!, pentru că nu-mi era bine din anumite puncte de vedere. Nu am avut probleme cu ficatul, ci cu rinichii. Prea multe proteine multe, eu și așa sunt mâncătoare de carne", a declarat Mirabela. Supărată pe situație și îngrijorată de starea de sănătate a prietenei ei, Marina Almășan și-a spus of-ul pe blog, încercând să tragă unsemnal de alarmă asupra dietelor care îți pot face mai mult rău decât bine.

"Printre cei care au ce spune și știu ce spun, amicul meu Cristi Mărgărit, colaboratorul nostru la "femeide10.ro se referea, ca de obicei, la diete. Căci suspiciunile Mirabelei, în puținele sale interviuri din aceste zile, numeau ca principal vinovat al dificilei sale probleme de sănătate, dieta Dukan, pe care o urmase câteva luni. Dukan îți distruge organismul, spunea Mărgărit. Dukan te poate aduce chiar la cancere. Mă simt ușor vinovată. La pachet, sper, cu alte câteva milioane de oameni. Căci Mirabela, dacă a urmat dieta cu pricina, dacă i-a respectat regulile nemiloase, dacă s-a înfometat săptămâni în șir, chinuindu-se să o ducă la bun sfârșit, a făcut-o pentru noi. Pentru noi, cei ce o iubim și o așteptăm cu bucurie pe scenele noastre, în emisiunile noastre, în sălile de concerte, în sufrageriile friguroase de bloc în care ne-o aduce televizorul. Și da, pentru noi, Mirabela – ghemotocul acesta mic, plămădit din suflet, nu a vrut decât să arate bine, să își păstreze tinerețea veșnică, să înlăture obstacolul kilogramelor în exces, care la cineva micuț-micuț devine mult mai supărător [...]. Mirabela, draga de ea, n-a făcut-o pentru ea. A făcut-o pentru noi. De dragul nostru și...iertați-mă că vă spun, de FRICA noastră! Ca să nu ajungem să strâmbam din nas când o vedem. Ca să nu ne iasă pe gură nemiloasele vorbe, cu care obișnuim să ne punem la zid artiștii, împușcându-i înainte de vreme, ca să nu audă spunându-i-se pe la spate Vai, ce a îmbătrânit!, Vai, ce grasă e!, Vai, ce rău arată!. Ca să o lăsăm să ne cânte cât mai mult timp cu putință", a scris Marina Almășan.