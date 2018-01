Dieta Rina. Totul despre dieta de 90 de zile. Exemple de reţete

Dieta Rina a devenit una dintre cele mai populare modalitati de a scadea in rapid si intr-o maniera sanatoasa in greutate. Dieta Rina nu inseamna sa te infometezi sau sa numeri fiecare calorie pe care o inghiti, insa slabeti vaznd cu ochii si te simti mai bine ca niciodata. Milioane de oameni au incercat dieta Rina.

Dieta Rina este opera unui nutritionist sportiv din SUA si a fost analizata de specialisti din intreaga, iar cardiologii o recomanda oricui isi doreste o inima sanatoasa. Dieta Rina este ecomandata chiar si de atletii profesionisti.

Dieta Rina este echilibrata si iti permite sa obtii, fara prea mult efort si fara consecinte negative asupra sanatatii forma fizica visata.

Doctorii recomanda dieta Rina chiar si celor care se confrunta cu probleme cardiovasculare datorita nu doar faptului ca scapa de excesul de kilograme insa si pentru ca implica un proces de detoxifiere a corpului.

Dieta Rina este usor de adoptat

Dieta are avantajul ca iti permite sa mananci aproape orice intra in cele patu categorii de alimente: proteine, amidon, vitamine si carbohidrati.

Fiecarei categorii ii este dedicata o zi in care poti combina toate alimentele care intra aici.

Dieta Rina – planul pe zile

Ziua de proteina

Una dintre cele mai populare surse de proteina este carnea. Aceasta poate fi fiarta sau preparata pe gratar.

Pestele alb, carnea de pui, curcan sau chiar de vita – oricare dintre aceste alimente pot folosite pentru a pregati retete delicioase in timpul celor 90 de zile de dieta.

Daca te afli printre persoanele care nu mananca regulat carne atunci poti opta pentru oua sau branza slaba.

Ziua de amidon

In primul rand ar trebui sa stii ca amidonul este o substanta esentiala pentru mentinerea sanatatii. In al doilea rand, este o substanta esentiala care te ajuta sa scazi in greutate.

Amidonul se gaseste in seminte, fructe, cartofi, fasole, ovaz, acestea sunt alimente cu un continut ridicat in amidon.

Ziua de vitamine

Vitaminele sunt o parte integrala a dietei Rina. Sunt recomandata anumite fructe si legume pentru a-i furniza corpului combinatia perfecta de vitamine, care te vor ajuta sa slabesti in numai 90 de zile.

Secretul este sa stii cand sa mananci fructele si legumele. Daca echilibrezi vitaminele, proteinele si amidonul nu esti nevoit sa renunti la niciunul dintre alimentele tale favorite.

Doar ca trebuie sa le consumi potrivit programului din dieta Rina.

Ziua de carbohidrati

Carbohidratii sunt de doua tipuri: simpli si complecsi reprezinta principalii inamici ai scaderii in greutate.

Cartofii dulci, cerealele, painea, dulciurile, sucurile aidulate, paste – toate aceste alimente au un continut ridicat in carbohidrati, simpli sau complecsi.

Dieta Rina trasforma acesti inamici in prieteni de incredere. Cand carbohidratii sunt combinati cu fructele nu mai sunt la fel de periculosi.

