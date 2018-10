Directorul ANM, Elena Mateescu: Ne confruntăm cu o vară târzie. Până când ţine vremea cu noi VIDEO

PROGNOZA METEO. "In continuare vremea va fi foarte calda pentru aceasta perioada a anului, cel putin pana la jumatatea saptamanii viitoare, cand in cea mai mare parte din tara temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 17 si pana la 27 de grade. Da, poate 28, in partea de sud-vest a tarii, ceea ce inseamna cu mult peste ce ar fi normal. Cu 12 grade, depinde zona si cu minime ridicate. Si nimimele vor fi cuprinse intre 4-5 pana la 17 grade. Azi la 74 de statii meteorologice din tara au fost depasite recordurile zilnice ale temperaturilor maxime pentru data aceasta de 28 octombrie, s-au inregistrat cele mai ridicate valori ale zilei de 28 octombrie", a spus Elena Mateescu la România TV.

Luna noiembrie debutează cu vreme caldă

"Si inceputul lunii noiembrie aduce valori ridicate. De joi sa spunem asa si de un cer noros in regiunile carpatice, ceata si burnita. Asta nu inseamna ca nu vom avea o vreme calda, in regiunile extra-carpatice vom vorbi de maxime de pana la 20 de grade, in sud-vest, nord-vest si centru vor ramane maxime ridicate de pana la 25 de grade. In ceea ce priveste regimul de precipitatii, ploi slabe, in vest-centru-nord, o vara tarzie frumoasa", a precizat Elena Mateescu.