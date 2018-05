Divorţul, inevitabil pentru Andreea Tonciu. Soţul ei a plecat de acasă, ea a fugit la mare. Lucru care a dus la încă un mare scandal

Pentru el, a fost dragoste la prima parcare, scrie spynews.ro. Căci ce a remarcat prima dată la viitoarea lui soţie a fost că nu prea ştie să parcheze. Timpul a trecut, el tot interesant a rămas, ea tot nu ştia să parcheze, dar dragostea a crescut, aşa că s-au căsătorit şi au făcut şi un copil. Şi aici era momentul în care vă spuneam că au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi.

Au tot fost zvonuri că cei doi nu prea se înţeleg. Au tot fost zvonuri de divorţ. Dar, de fiecare dată, doar zvonuri. Lumea rea spunea că Andreei îi cam place distracţia în continuare şi că ar vrea să aibă o viaţă ca înainte de căsnicie. Tot ele spun că lui Dani nu îi place asta şi că i-a cam dat cu interzis soţiei la party-uri.

Lucrurile au luat-o pe arătură cu câteva zile înainte de marea destrăbălare de 1 mai. Cei doi, după lungi certuri, ar fi ajuns într-un impas. Atât de mare că soţul Andreei şi-ar fi făcut bagajele şi ar fi plecat de acasă. Adică nu în deplasare. Nu a plecat pentru câteva zile. Ci s-ar fi mutat de tot de acasă. Totul se întâmpla vineri, 27 aprilie. Văzând că a rămas femeie liberă şi amintindu-şi de vremurile bune, Andreea a zis că mai bine să fie liberă la mare, că în Capitală nu e deloc fun. Plus că, dacă soţul a scos-o atât de tare din minţi, bine ar fi să-i dea o mică lecţie. Aşa că, sâmbătă dimineaţă, Andreea a mers la un salon din Capitală unde s-a machiat, s-a coafat, s-a aranjat şi apoi... a plecat. A zis că e momentul să se întoarcă la Marea Albastră.

Aşa aranjată toată a mers la cel mai de fiţe loc de la Mamaia. Nu cel care l-a adus pe Gianluca, ci fix la concurenţă. Şi a dansat, s-a urcat pe mese, a cântat. Ce mai! A simţit şi ea din nou fiorii tinereţii nebune.

Numai că, fix când îi era lumea mai dragă, fix când era şampania mai gustoasă, fix când simţea cel mai bine muzica, hop - ţop a venit şi soţul. "Păi nu plecase de acasă?", ne veţi spune... Păi plecase. Dar când a auzit că soţioara lui se rupe în figuri la Loft a venit să o recupereze. Şi aici ar început din nou scandalul.

Cu acuze, cu nervi, chiar cu nişte mici îmbrânceli. El voia să o ducă acasă, ea... îi amintea că cel care şi-a făcut bagajele şi a părăsit locuinţa conjugală a fost el. Văzând cu nu o poate scoate la capăt, Dani a plecat acasă, la Bucureşti, cu coada între picioare, în timp ce Andreea a rămas să mai petreacă un pic.

Pe litoral, Andreei Tonciu a dat nas în nas cu o echipa de la Antena Stars. Întrebată de soţ, deşi plină de nervi, vedeta a încercat să păstreze aparenţele şi a declarat: " Eu am venit acum la mare să mă distrez nu să vorbesc despre problemele mele din familie. Am venit la mare de 1 mai. Cu prietenii mei, cu sora mea...distracție. Soțul meu este plecat cu treabă și nu a putut să vină." Întrebată dacă Dani are acum mai multă încrede în ea de o vedem singură la mare, Andreea a spus: "Dacă sunt aici vă dați seama că are încredere, dar na...".

Dacă vor reveni la sentimente mai bune sau dacă vom avea până la urmă parte de un divorţ, doar timpul ne va arăta. Cert este că, ce se întâmplă la mare rămâne la mare. Nu-i aşa?