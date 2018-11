Doctorii spun: bea zeamă de varză timp de 7 zile. Uite care sunt motivele şi cum te vei simţi după aceea

Alina arsurile de stomac, scrie virale.ro. Zeama de varza poate fi extrem de eficienta in calmarea arsurilor gastrice.

Vindeca arsurile de pe piele, hidratand tesuturile in acelasi timp.

Consumul regulat reduce nivelul de zahar din sange, fiind prielnic diabeticilor.

Poate elimina complet constipatia.

Regleaza metabolismul si ajuta in procesul de scadere in greutate.

Actionand ca un detoxifiant natural, zeama de varza te va ajuta sa scapi de kilogramele in plus

Te scapa de gastrita

Inainte sa bei paharul de zeama de varza, incalzeste-l putin. La finalul unei cure de sapte zile te vei simti mult mai bine! Cu toti am auzit celebra vorba ca cea mai crunta betie trece ca prin minune cu ajutorul unei cani de zeama de varza murata. Dar numai asta sa fie oare principalul scop al lichidului acesta acrisor? Ei bine, nu. Zeama de varza acra este un leac nemaipomenit in aceasta perioada de dupa sarbatori, mai ales ca multe doamne si-au pus in minte sa urmeze o detoxifiere ca pedeapsa pentru sarmalutele gustoase in care s-au infipt de Craciun

Moarea de varza, cum mai este cunoscuta zeama lasata de varza murata, este excelenta pentru eliminarea toxinelor si contribuie in acelasi timp la vitaminizarea intregului organism, datorita faptului ca in acest lichid "baltesc" mare parte din vitaminele si antioxidantii prezenti in varza proaspata, dar si alte substante benefice precum sarurile minerale, fermentii si enzimele.

Ca sa scurtam chinul curiozitatii, iata cele mai importante 3 beneficii aduse de zeama de varza:

te scapa de mahmureala – o cana de zeama de varza luata a doua zi dupa petrecerea de pomina ce a avut loc cu o zi inainte face minuni. Adio, dureri de cap si senzatie de voma!

previne constipatia si usureaza tranzitul intestinal – poti sa tii o cura de 7 zile, a cate o cana cu zeama de varza in fiecare dimineata, si vei observa ca stomacul tau nu va mai face revolutie iar tu te vei simti mai usoara si mai energica.

pansament pentru inima – zeama de varza este indicata in special acelor persoane care sufera de tensiune scazuta si care au nevoie de un mic "sut" pentru ca circulatia sangelui sa fie din nou in parametrii normali.