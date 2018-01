Doliu în lumea muzicală. A murit fondatorul celebrei trupe Moody Blues

Flautist, solist şi compozitor, Ray Thomas a murit joi în locuinţa sa din Surrey, Marea Britanie, potrivit unui comunicat difuzat de Cherry Red Records - Esoteric Recordings.



"Suntem profund şocaţi de decesul său şi ne vor lipsi căldura umană, umorul şi bunătatea sa", a precizat casa de discuri. "A fost un privilegiu că l-am cunoscut şi că am colaborat cu el, iar gândurile noastre sunt alături de familia şi de soţia sa, Less, în aceste momente triste", se mai arată în document.



Ray Thomas a dezvăluit pe site-ul său în 2014 că suferă de cancer de prostată.



El a cunoscut faima în anii '60 şi '70 după ce a fondat trupa The Moody Blues alături de Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge şi Clint Warwick.



Unele dintre melodiile cele mai cunoscute cu care formaţia s-a remarcat la nivel internaţional sunt: "Go Now", "Nights in White Satin", "Tuesday Afternoon" şi "Question".



The Moody Blues a fost recompensată cu 18 discuri de platină şi de aur şi a vândut 70 de milioane de albume în toată lumea. Trupa va fi inclusă în acest an în Rock and Roll Hall of Fame.



Ray Thomas s-a bucurat de succes şi dincolo de această trupă de rock, muzicianul lansând mai multe albume solo.