Doliu în presa din România. Jurnalistul Sorin Avram a încetat din viață

Sorin Avram s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani. Moartea fulgerătoare a fostului jurnalist a fost confirmată de mai mulți colegi de breaslă.



„Îmi pare rău să anunț că a murit Sorin Avram, un prieten foarte vechi, drag și apropiat, fratele geamăn al lui Liviu Avram. S-a stins aseară în urma unei complicații pulmonare dată de o operație de cu patru ani în urmă. Mi-a fost și mie frate în anii facultății, cînd am decis împreună s-o luăm pe drumul jurnalismului, acum 32 de ani. Un tip direct, care dispețuia sofisticările, camarad de nădejde, iubitor de muzică, motociclete și imagine de film. Un mare încăpățînat. Imi pare foarte, foarte rău. Dumnezeu să îl odihnească”, a scris jurnalistul Dan Radu pe Facebook.



„Prieteni, din păcate e adevărat: geamănul meu, Sorin Avram, s-a stins. Dumnezeu să-l aibă in pază”, a scris Liviu Avram pe pagina sa de Facebook.