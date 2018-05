Drama URIAŞĂ a unei celebre cântăreţe de la noi. "Am pierdut o sarcină acum două luni, a fost un şoc maxim!"

Celia a povestit despre suferința trăită acum două luni, când a pierdut o sarcină.

A apărut clipul în care CELIA poate fi văzută GOALĂ PUŞCĂ. Artista cântă RAP în noul single "Apus amar" VIDEO

"Cel mai bun medicament pentru tristețe este rugăciunea și natura, am simțit nevoia să plec din București, am plecat în Australia pentru două luni de zile, imediat după ce s-a întâmplat evenimentul neplăcut pentru că mi-am dorit să am mai multă liniște. Aveam multe lucruri de făcut pe care nu puteam să le mai fac. Așa că eu am simțit să îmi dau o pauză, să reușesc să mă încarc și să mă repornesc. A fost un șoc maxim! Lucrul ăsta nu a reușit să mă descurajeze, doar că în viitor teama o să fie mult mai mare. Nu m-am gândit nici măcar o secundă că o să se poată să mi se întâmple așa ceva. Am pierdut o sarcină, dar nu am renunțat. Sunt foarte puternică, m-am autocontrolat să pot depăși acest moment pentru că nu mi-am dorit să stau foarte mult în starea aceea", a spus Celia.