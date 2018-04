El este iubitul secret al mezinei lui Adrian Paunescu. Ana Maria este şi mama unei fetiţe de aproape doi ani

Ana Maria Paunescu a mostenit firea sensibila a tatalui sau, scrie versuri si de cativa ani are propria emisiune la radio, scrie wowbiz.ro. Emisiunea, difuzata in fiecare joi seara la Smart FM se numeste "Sala de asteptare", si este dedicata in principal nostalgicilor si romanticilor.

Ana Maria Paunescu este la 28 de ani si mamica unei fetite de un an si 9 luni, care s-a nascut, ca o coincidenta miraculoasa, pe 20 iulie, ziua in care se nascuse si Adrian Paunescu.

Alexandra Paunescu Serban este la fel de talentata ca bunicul si mama ei, ea si-a facut deja debutul la radio. In urma cu cateva saptamani, in emisiunea sa, Ana Maria Paunescu a difuzat un moment emotionant. "Fetita mea, Alexandra Paunescu Serban, in varsta de un an si sapte luni, a invatat deja sa cante. Am mari, mari emotii incercand sa difuzez acest mic moment de familie (...) O sa cant si eu cu ea. Sa ma iertati ca o sa fiu si eu acolo in inregistrare. Sa nu ma criticati prea mult. Stiti ca m-am lasat de cantat, dar pentru copii facem orice", a spus Ana Maria Paunescu inainte de a difuza scurta inregistrare in care fiica ei se aude cantand refrenul melodiei "Galbena gutuie".

Ana Maria nu a vorbit niciodata pana acum de iubitul sau, tatal copilul ei. Acesta este un pictor talentat, cu care fiica lui Paunescu lucreaza de cativa ani, ea fiind curator al expozitiilor lui.