Eşti pregătită să faci sex?

Iata 12 reguli de care ar trebui sa tii cont inainte sa faci marele pas.

1. Incearca sa intelegi exact ce inseamna "sa faci sex"

In multe dictionare, sexul este definit drept penetrarea vaginala cu scopul procreerii. La o privire mai atenta, insa, putem adauga la aceasta definitie si faptul ca sexul este acea actiune in urma careia poti capata cu usurinta o boala cu transmitere sexuala. Asa ca, la penetrarea vaginala putem adauga alte doua forme de sex: anal si oral, in urma carora te poti alege cu o astfel de maladie.

Nu uita, deci, sa folosesti prezervativ, pentru toate trei formele de sex mentionate mai sus!

2. Nu ceda la prima presiune

Daca te gandesti sa faci sex doar fiindca te bate la cap de multa vreme iubitul sau pentru ca asa e cool in grupul de prieteni din care faci parte, incearca sa nu cedezi acestor presiuni. Decizia trebuie sa-ti apartina exclusiv. Si daca prietenii te imping catre un asemenea pas, inseamna ca nu tin cu adevarat la tine.

3. Nu e nevoie sa faci sex efectiv, ca sa ai o relatie fizica cu iubitul

Nu trebuie sa se ajunga efectiv la contact sexual, de oricare ar fi el, ca sa te bucuri de senzatiile fizice pe care ti le poate oferi apropierea de partenerul tau. Nu uita toate etapele frumoase premergatoare oricarui contact: sarut, mangaiere, priviri, imbratisari, explorarea fiecarei parti din corp etc. Si daca simti ca lucrurile iti scapa de sub control, incetineste putin ritmul.

4. Intreaba-te daca a-ti incepe viata sexuala nu contravine cu educatia si convingerile tale religioase

Exista anumite culturi religioase care propovaduiesc virginitatea pana la casatorie. Daca ai fost crescuta intr-o asemenea comunitate si tii si tu cont de aceste convingeri, nu face acest pas.

