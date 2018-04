Eugen Iancu, tatăl unui tânăr mort în Colectiv: După 2 ani, nu avem niciun vinovat, nu avem nicio anchetă serioasă

"Mi se pare că, după doi ani de la Colectiv, nu avem niciun vinovat, nu avem nicio anchetă serioasă. Am sentimentul că politicienii noştri nu au înţeles absolut nimic, pentru că, iată, în doi ani şi jumătate, nu au fost în stare să construiască o legislaţie care să delimiteze foarte clar modul cum funcţionează un club, un local, un mall. Ne uităm că toate instituţiile de stat nu au autorizaţie. Înţeleg că stadioane, spitale... nimic nu are autorizaţie. Este atât de greu să facem o lege şi să o respectăm? Nu ştiu, cred că e greu", a declarat Eugen Iancu.

El s-a referit la legea care prevede că localurile ce nu au autorizaţie la incendiu să pună un afiş care să informeze acest lucru, menţionând că "asta au reuşit politicienii să facă". "Afişul acesta îl interpretez că eu aleg să intru într-un restaurant şi să beau o bere pe propria-mi răspundere. Dacă se întâmplă, doamne fereşte, ceva, răspund eu ca şi client. Cam asta au reuşit politicienii noştri să facă", a adăugat Eugen Iancu.

Iancu a spus că tragedia de la Colectiv nu se întâmpla dacă exista o oră de educaţie în şcoli în caz de incendiu.

"Am venit zilele trecute din Olanda unde am vizitat două spitale şi într-unul dintre spitale mi s-a spus că de două ori pe an fac acţiuni cu pompierii care înseamnă evacuare. Deci, de două ori pe an evacuează spitale, nu semnează hârtii cum că primesc o informare, evacuează localuri. În România nu am văzut un mall pe care să îl evacueze. Nu se întâmplă mereu astfel de tragedii, dar dacă se întâmplă la 10 ani şi mor 100 de oameni este suficient. Din păcate, cred că noi nu ne trezim şi punem în pericol viaţa copiilor noştri fără să ne dăm seama. Nu se ştie, se poate întâmpla oricui", a conchis Eugen Iancu.

Asociaţia Colectiv GTG 3010 a lansat vineri cartea educativă pentru copii "Lupta dintre apă şi foc - O lecţie de supravieţuire în caz de incendiu".