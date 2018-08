Eveniment special! Venus e CEL MAI DEPARTE posibil de Soare. Ceva început acum 9 luni îţi ajunge la PUNCTUL CULMINANT si la concluzii!

In aceasta zi – si cu efect inca cateva zile dupa aceasta data – planeta frumusetii, iubirii si relatiilor VENUS – a doua planeta de la Soare – se afla la cea mai mare distanta fata de Soare, moment numit de astronomi drept cea mai mare elongatie. Practic, in miscarea sa de rotatie in jurul Soarelui, acum atinge punctul cel mai indepartat de acesta.

Exista o puternica semnificatie pentru noi!

In unele parti ale lumii, cine se uita acum pe cerul senin al noptii poate vedea atat pe Jupiter – foarte aproape de Luna – cat si pe Venus care acum este vizibila pentru ca este la cea mai mare departare de Soare la care poate fi ! Atunci cand este aproape de Soare, asa cum este de cele mai multe ori in miscarea sa, este foarte dificil de observat cu ochiul liber. Insa acum este asa de stralucitoare si vizibila incat devine al treilea cel mai stralucitor astru de pe cer, dupa Soare si Luna.

Ce inseamna si cum ne afecteaza pe noi?

Venus este tot in miscare directa, insa faptul ca acum se misca la o viteza mult mai lenta decat Soarele, distanta dintre cele doua incepe sa descreasca. Mai departe decat este acum Venus, nu poate fi. Si-a atins limitele, cel putin limitele pe cerul noptii, fiind in cea mai mare elongatie a sa.

O data cu acest tranzit, si subiectele din viata noastra ce au legatura cu Venus si cu energia ei vor ajunge la o concluzie, la un punct culminant.

Ceva ce ai inceput in decembrie 2017 sau ianuarie 2018 va ajunge la nivel de fruct, de concluzie sau de "gata, am inteles", in special daca are legatura cu "Venus" : actiuni ce vizeaza frumusetea, o (noua) iubire, o aventura de orice fel, un model feminin in cautarea caruia te-ai aflat, banii sau lucruri pe care le valorizezi sau simti sentimente puternice pentru ele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO