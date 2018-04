EXATLON. Ion Oncescu şi Oltin Hurezeanu, amănunte neştiute din cadrul show-ului. Cei doi au spus totul în direct

EXATLON ROMANIA. Cei doi au fost nevoiti sa se retraga din cauza problemelor medicale, scrie stirilekanald.ro. In plus, amandoi au avut dificultati in ceea ce priveste integrarea in echipa.

Ion Oncescu recunoaste ca nu s-ar mai intoarce la Exatlon.

"Nu mi-e dor. Extrem de interesant a fost si peste un timp o sa participam la discutiile pe care le-am purtat. Unele observatii sunt chiar dure.(...) Dupa ce am plecat si inotam prin spital, mi-au umblat prin lucruri si Oltin povesteste cum, descoperind un element de siguranta, adica maceta, s-au speriat. CUm sa iti umble in lucruri? E imposibil!

Odata am vrut sa le povestesc despre Procust. Stii, patul lui Procust, cu picioarele care ies, in fine...iar seara iese Catalin si la venire il intreb: "Ai nevoie de ambele picioare?" si s-a speriat.", a povestit el, amuzat.

De cealalta parte, Oltin Hurezeanu a interactionat ceva mai bine cu echipa, insa a fost aspru criticat din cauza slabiciunii sale de la probele fizice. Oltin s-a simtit condamnat si in momentul eliminarii lui Didi Bulimar.

Realitatea din teren e un pic diferita, dar emotia copilareasca e cel mai important lucru. Eram niste oameni mari, faceam niste trasee si ne entuziasmam atat de mult. Din nefericire, toate reality-urile au acest format, de a ramane unul singur, dar tipul de excludere premergator plecarii lui Didi Bulimar a fost foarte greu. Eu am fost convins ca voi pleca eu. Facusem toate bagajele, stransesem si niste scoici si din pacate am vazut ca a fost atat de siderata. Nu a fost frumos pentru ca a fost un contra vot. Pana atunci, criteriul a fost unul sportiv", a spus Oltin in platou.