EXATLON. Jaguarul a avut parte de o cerere în căsătorie cu năbădăi. Ce i-a făcut Nella, proaspăta lui soţie FOTO

Ionut, unul dintre Razboinicii de la Exatlon care au ramas in competitia extrem de dura, este una dintre persoanele pentru care dragostea pare cel mai puternic stimulent, scrie libertatea.ro. Acesta a declarat ca vrea sa castige Exatlonul pentru ca isi doreste „cea mai frumoasa casa si cea mai frumoasa nunta". Insa in spatele povestii de dragoste dintre el si sotia sa, Nella, exista un drum presarat cu momente de suspans, demn de filmele de la Hollywood.

„Plecarea lui la Exatlon este unul dintre motivele pentru care am fost foarte suparata pe el. Pe 22 decembrie am avut cununia civila, iar eu am aflat cu cateva zile inainte sa fie anuntat ca va semna contractul. Si nu am aflat de la el. Am aflat citind o conversatie pe Facebook in care cineva i-a spus: ", a povestit Nella, a carei suparare s-a mai diminuat apoi, dupa ce a aflat care este motivul care „l-a manat in lupta" pe Razboinicul ei. „Nu mi s-a parut corecta decizia pe care a luat-o de a nu-mi spune. Initial nu am fost de acord. El vrea sa avem cea mai frumoasa nunta. Si eu vreau la fel", subliniaza sotia Razboinicului.

Nici cererea in casatorie nu a fost lipsita de peripetii. Cei doi treceau deja prin perioada unui mic „razboi rece" – erau suparati de cateva zile, nu isi vorbeau, desi dorul unul de altul ii macina.

„Eram pe punctul sa ne despartim si atunci el a considerat ca acela e momentul potrivit sa faca pasul", isi aminteste Nella, care detaliaza acel moment din septembrie, anul trecut: „Eram acasa la mine, cu doua verisoare, dupa cateva zile in care noi doi nu ne vorbisem deloc. Si a venit si mi-a spus ca vrea sa ii ofer jumatate de ora, sa imi arate ceva. Eram foarte suparata pe el si am refuzat, dar el a insistat. Si a venit cu un buchet foarte mare de trandafiri si cu inelul, intrebandu-ma daca vreau sa fiu sotia lui. Nu am acceptat, initial. Dupa care i-am spus ca iau inelul, dar nu ii dau niciun raspuns deocamdata".

Dupa cum povesteste Nella, asteptarea lui Ionut a fost cu happy end. „L-am tinut asa pe jar cateva zile si am pierdut si inelul. Am fost la solar si l-am uitat", se amuza ea. Dar femeia care il iubeste pe Ionut nu considera ca fiind importante bijuteriile, ci dragostea de care isi dau reciproc dovada constant, cafeaua pe care el i-o aducea uneori dimineata, buchetele de trandafiri sau masa pe care el o pregateste intr-un anume fel – acestea sunt gesturile care conteaza cel mai mult. Iar daca Ionut va castiga premiul, este sigura ca vor avea cea mai frumoasa nunta posibila!