Exatlon 21 mai 2018. De ce a plâns Ionuţ după eliminarea lui Cătălin Cazacu. Ce i-a spus Faimosul înainte să plece

Echipa Războinicilor a reușit să elimine rând pe rând câte un Faimos, până când echipa roșie s-a destructurat complet, scrie huff.ro. Vladimir Drăghia a rămas singurul concurent de Faimoși, iar de azi, 22 mai, încep probele individuale.

Cătălin Cazacu a reacționat bine după eliminarea de la Exatlon. El i-a spus lui Cosmin Cernat că se simte ușurat că va părăsi Republica Dominicană și că Vladimir Drăghia merita să meargă mai departe.

"E prima arenă la care am venit împăcat, e un moment bun. Mi-a plăcut mereu să fiu sincer. Astăzi, în interiorul meu, am făcut toate superstițiile toate. Astăzi am încălcat tot din dorința de a ieși.

Mi-am dorit să ies pentru că în distribuția asta cred că Vladimir merită să meargă mai departe. Am fost un sportiv bun, nu am fost favorit, dar mi-am dat sufletul pe teren. Asta e linia de finiș, nu mi-e rușine.

Mă simt atât de ușurat, aș fi purtat o povara dacă pleca el și rămâneam eu. Tot respectul pentru cei care m-au votat", a spus Cătălin Cazacu, după ce a aflat rezultatul votului.

Eliminarea lui Cătălin Cazacu i-a produs emoții și lui Ionuț Sugacevschi. Războinicul a plâns după ce Cazacu a venit să își ia rămas bun de la cei în albastru.

„Mă faci să plâng și pe mine", i-a spus Cătălin lui Ionuț, după ce aceștia și-au luat la revedere.

Deși era în echipe adverse, Cătălin și Ionuț se înțelegeau bine când nu se duelau unul contra celuilalt. La jocul internațional cu Grecia, după ce Cazacu a pierdut un punct important, „Jaguarul" a fost cel care s-a dus să-l consoleze.

Cătălin Cazacu ar fi putut atunci să obțină punctul care să închidă jocul, însă doar o jumătate de secundă l-a împiedicat de victorie. Dezamăgit, abia a mai avut puterea sa se ridice. Ionuț Rusu a fost cel care a venit spre el, l-a îmbrățisat grijuliu, și-a lipit fruntea de capul lui, iar apoi l-a ridicat de pe nisip.

Pentru cei concurenți rămași în concurs, luni încep probele individuale, care se vor termina cu eliminarea încă unuia. Patru concurenți vor intra apoi în semifinale.