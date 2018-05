EXATLON. A vrut sau nu să o cucerească?! Giani Kiriţă a spus lucrurilor pe nume, de faţă cu Alina

"Eu vreau sa o iau pe fitness-ista aia...", spunea Giani in tabara Faimosilor, in spirit de gluma, scrie wowbiz.ro.

Pus in fata faptului implinit, dinamovistul a clarificat situatia.

Citeşte şi EXATLON. Cosmin Cernat, acuzat că ţine cu Faimoşii. "Să stai de vorbă..."

"Imi aduc foarte bine aminte, era chiar la inceput cand eram taberele nou venite. Pradatorii, vulturii...au zis, incepem: Vladimir avea iubita, Cazacu, bineinteles ca nu, eu bineinteles ca nu, Andrei era casatorit, deci au ramas 2 vulturi. Cazacu mi-a zis apoi doia vorbe la ureche si am ramas singur. Si atunci am zis, daca e ceva, daca pot sa arunc lanseta undeva e la Alina, sub forma de caterinca.

Miercuri seara, in platou la WOWbiz, au fost prezent Faimosii Giani Kirita, Diana Belbita, Oltin Hurezeanu, dar si Razboinicele Mariana si Alina.

Dupa ce s-a glumit pe seama flirturilor dintre Giani si Alina, Kirita a dat-o de gol pe Diana Belbita!

Se pare ca luptatoarea a facut cateva victime in perioada in care a stat la Exatlon, in special printre operatorii show-ului din Republica Dominicana.