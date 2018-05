EXATLON. Anca şi Geanina, faţă în faţă. "Cine e mahalagioaica". "Era lentă şi neîndemânatică, trăgea echipa în jos"

Anca nu a avut cuvinte prea frumoase despre Geanina inca de la inceputul parcursului ei la Exatlon, scrie wowbiz.ro. In aceasta seara, la WOWBiz, au ajuns fata in fata si au spus tot ce aveau de spus.

Anca: Era putin depasita de situatie acolo. Ceilalti aveau avans mare, de 2-3 luni acolo.

Geanina: Da, in prima saptamana m-am simtit depasita, nu stiam traseele, degeaba le vezi la televizor. M-am gandit ca pe parcurs voi face fata. S-a intamplat sa fiu eliminata. Nu stiu de ce si cum. Era de asteptat sa fiu nominalizata. Noi vorbisem dinainte, asa se face mereu inainte de nominalizari. Ma asteptam sa fiu prima pe lista la nominalizari. Eu eram cea mai noua! Eram si cea mai slaba dintre cei de acolo. Cea mai frumoasa experienta! Problemele mele cu cei de acasa s-au rezolvat. Au fost neintelegeri ca in orice familie, dar s-au rezolvat. M-as intoarce la Exatlon. Eu sunt genul de om care nu se exteriorizeaza, prefer sa tin in mine, sa nu vorbesc despre problemele mele. E o tragedie despre care nu vreau sa vorbesc. Prefer sa ramana un subiect inchis.

Anca: Nu inteleg nimic!

Geanina: Te rog frumos, lasa-ma sa vorbesc! Lasa-ma sa spun ce vreau eu.

Anca: Pai nu se intelege nimic! Zi direct!

Geanina: E o tragedie din viata mea. S-a intamplat acum cinci ani si nu vreau sa vorbesc. Atunci, la Exatlon, a fost un moment de slabiciune. Durerea e aici si o sa ramana, in timp o sa mai treaca probabil. Usor-usor o sa treaca.

Anca: Ma bucur ca a avut curajul sa dea ochii cu mine. N-am fost foarte prietenoasa la adresa ei, mi se parea ca trage echipa Faimosilor in jos, eu tineam cu ei. Ii place sa se certe! Se stie asta.