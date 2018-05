EXATLON. Cosmin Cernat, acuzat că ţine cu Faimoşii. "Să stai de vorbă..."

Sunt mai bine de 4 luni de cand se desfasoara competitia Exatlon in Republica Dominica, si tot atatea de cand Cosmin Cernat prezinta acest show, scrie wowbiz.ro. Au fost multe momente petrecute de prezentator alaturi de concurenti, iar de cateva ori s-a si distrat cu acestia, cum s-a intamplat de Paste.

Si totusi sunt fani ai emisiunii care l-au acuzat pe Cosmin Cernat ca tine cu Faimosii si acest lucru se observa in comentariile sale, mai ales cand acestia castiga.

Pa pagina sa de socializare, Cosmin Cernat are un mesaj de la o telespectatoare care ii spune chiar acest lucru. Cosmin Cernat ii raspunde acesteia elegant: "O sa te rog un singur lucru: cand se termina Exatlon, sa stai de vorba cu concurentii si sa ii intrebi parerea lor despre mine. Atat", ii scrie prezentatorul Exatlon respectivei telespectatoare.

In urma cu ceva timp, Cosmin Cernat a marturisit intr-un interviu ca in cariera lui i s-a intamplat frecvent ca sa fie cauzat ca tine cu o anumita echipa.

"De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca tin cu Dinamo, cu Steaua, cu Rapid. Probabil sunt telespectatori care afirma ca sunt mai apropiat de Faimosi sau de Razboinici, dar nu o sa pot sa spun ca am vreun favorit pentru ca nu am, si asta dintr-un singur motiv: toti cei care ma cunosc din lumea sportului stiu ca eu iubesc sportivii, indiferent daca incheie competitia pe locul 7 sau pe primul loc", a declarat Cosmin Cernat pentru publicatia TV Mania.