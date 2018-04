EXATLON ROMANIA 17 APRILIE 2018: Amor mare în Republica Dominicană, imaginile şi colegii au dat-o de gol pe Diana Belbita LIVE KANAL D

EXATLON ROMANIA 17 APRILIE 2018: Faimosii au dat-o de gol pe Diana Belbita dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai tine dieta. Diana a marturisit ca nu poate sa renunte la dulciurile care i se ofera ca premii, insa tine o “dieta de orez, partial”, referindu-se probabil la faptul ca a injumatatit portiile din meniul zilnic.

Asta pentru ca Diana Belbita este concurenta care de cand a intrat in competitia Exatlon s-a ingrasat. Colegii ei de echipa au dezvaluit ca motivul pentru care Diana Belbita s-a hotarat sa tina dieta este de fapt altul. “E indragostita! Simplu. Hai sa trecem mai departe”, a dezvaluit Vladimir Draghia, dar Faimosii nu au vrut sa dezvolte subiectul, iar Diana Belbita s-a multumit doar sa zambeasca.

Pe paginile de fani ai emisiunii au inceput insa imediat comentariile, multi fiind cei care cred ca persoana de care s-ar fi indragostit Diana Belbita este Alex, concurentul din echipa adversa. Iar imaginile care ar fi dat-o de gol pe luptatoarea in cusca, supranumita “Printesa Razboinica”, ar fi fost cele de la petrecerea de Paste.

Acolo, Diana Bebita a stat mult langa Alex si au fost momente in care aceasta a fost surprinsa uitandu-se gales la Razboinic.

De altfel, si in timpul mini-game-urilor sau la jocurile de Quiz, Diana Belbita zambeste mai mult si face glume in momentul in care in fata ei se afla Alex.