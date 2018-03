EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018: O nouă eliminare cu scandal. "Fă-i în ciudă lui Giani Kiriţă" LIVE VIDEO KANAL D

EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Încă din prima săptămână în Republica Dominicană, Oltin a știut că el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru săptămâni alături de Faimoșii.

Ca de obicei, marți seară, s-au făcut trei nominalizări: una din partea echipei, una din partea jucătorului săptămânii, Cătălin Cazacu, și una din partea câștigătorului jocului pentru imunitate, Valentin Chiș. Cu majoritate zdrobitoare, Faimoșii l-au nominalizat, din partea echipei, pe Oltin Hurezeanu. A doua nominalizare, făcută de Cătălin Cazacu, a vizat-o pe Diana Bulimar. "Exatlon este cu adevărat o competiție grea și cred că, din punct de vedere al echipei, Didi este opțiunea mea în seară asta", a spus acesta. A treia nominalizare, făcută de Valentin Chiș, a vizat-o pe Larisa Vasile. "Este vorba de o atitudine vizavi de joc, uneori. Mi-aș dor ca această nominalizare să n-o fac în scop de a elimina, ci de a motiva și de a trezi puțin prezența persoanei în acest concurs", a spus Valentin despre alegerea sa.

Din mesajele publicate în mediul online, reiese o tactică din partea fanilor echipei Războinicilor.

"Asta postează fanii războinici... am o întrebare pentru cei ce fac asta.. dacă ne batem joc de competiția asta cu anti vot, la ce ne mai uităm? la desene animate???", a scris un fan al emisiunii pe Facebook, postând și imaginea de mai jos

Cei care se uită la emisiune sunt împărțiți. În timp ce unii doresc ca Oltin să rămână în cadrul competiției, alții vor ca acesta să plece.

"Oameni buni eu înțeleg că atitudinea lui Kiriță v-a scos din sărite și v-a indignat! Și eu am reacționat la fel deși susțin faimoșii! Niciodată nu mi-a plăcut să vad pe cineva umilind și jignind o persoană! Detest lucrul ăsta! Însă faptul că o grămadă de oameni v-ați mobilizat să-l susțineți pe Oltin (un om care efectiv nu are nicio legătură cu sportul și tot ceea ce înseamnă Exatlon) că să va răzbunați pe Kiriță e penibil rău de tot! Mai ales că faceți asta în defavoarea unei olimpice ca și Diana Bulimar și unei sportive atât de bune ca și Larisa care a adus victoria în lupta cu Turcia și a făcut mândră o țară întreagă! Am crezut că oamenii care urmăresc această competiție au spirit sportiv dar văd că nu e deloc așa! Încă ceva....toți cei care l-ați votat pe Oltin puteați deschide un cont bancar pentru Mariana și să-i donați ei acei bani! Aseară spunea la TV că efectiv nu are bani de mâncare să nu mai menționez faptul că nu are o locuință! Lamentabil!", este un alt mesaj publicat pe Facebook.

Aseara, in jocul din Arena de la "Exatlon", batalia intre Faimosi si Razboinici s-a dat atat pentru casa, cat si pentru imunitatea in fata eliminarilor.

Dupa cinci saptamani in care au pierdut in fata adversarilor, in duelul de aseara cei cinci concurenti care formeaza Echipa Razboinicilor au castigat decisiv in fata Faimosilor, cu scorul de 10 la 3.

In Arena, inainte ca Faimosii sa isi nominalizeze cele trei propuneri spre eliminare, acestia au dezbatut intens pe marginea conflictelor aparute in ultimele zile.

Player of the week, concurentul care a adunat cel mai bun punctaj pe parcursul saptamanii, de la Faimosi, a fost declarat Catalin Cazacu, cel care a propus-o pentru eliminare pe Diana Bulimar. Sportiva se afla pentru a doua oara in aceasta postura.

"Am venit toti, plecam pe rand acasa. Sper ca m-am mai perfectionat in ceea ce priveste aruncarile si imi doresc ca telespectatorii sa ma voteze si sa raman in continuare in competitie", a spus Diana Bulimar aseara, in Arena.

Oltin Hurezeanu, veriga slaba a echipei, asa cum a fost desemnat in unanimitate de catre coechipierii lui, dar si de catre adversari, a fost propus pentru a parasi competitia.

"As putea progresa, dar mai important decat atat este daca rata progresului personal acopera rata pierderilor generale, ale echipei. Asta este greu de stabilit, deocamdata. Nominalizarea echipei nu m-a surprins deloc. De altfel, am vorbit despre asta, nu a fost o surpriza. Nu am de ce sa ma supar", a spus aseara Oltin.

Surpriza a venit din partea lui Valentin Chis, cel care a castigat imunitatea la jocul individual in momentul in care a indicat-o pentru eliminare pe Larisa Vasile.

"Stiu ca sunt mai retrasa, mai timida, nu vorbesc mult si ma asteptam sa fiu nominalizata. Nu imi este indiferent, cu toate ca eram pregatita pentru acest moment. Imi doresc sa raman", a spus concurenta.

In aceasta seara, la 19:45, intr-o noua editie a celui mai iubit reality din Romania, telespectatorii vor putea afla cine va fi concurentul din echipa Faimosilor care va parasi Republica Dominicana.