EXATLON ROMÂNIA 22 mai. Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Cătălin Cazacu, după eliminare

EXATLON ROMÂNIA 22 mai. Primele declaratii ale lui Catalin Cazacu dupa ce a aflat rezultatul votului, potrivit kfetele.ro. "E prima arena la care am venit impacat, e un moment bun. Mi-a placut mereu sa fiu sincer. Astazi, in interiorul meu, am facut toate superstitiile toate. Astazi am incalcat tot din dorinta de a iesi. Mi-am dorit sa ies pentru ca in distributia asta cred ca Vladimir merita sa mearga mai departe. Am fost un sportiv bun, nu am fost favorit, dar mi-am dat sufletul pe teren. Asta e linia de finis, nu mi-e rusine. Ma simt atat de usurat, as fi purtat o povara daca pleca el si ramaneam eu. Tot respectul pentru cei care m-au votat!".

Dupa ce a fost eliminat din competitie, pe pagina lui de Facebook au aparut zeci de mesaje ale sustinatorilor lui: "Multumim pentru tot ce ai facut la Exatlon! Forta, campionule!", "Felicitarii Cata, BRAVO!", "Felicitari! Nu meritai sa pleci acasa, te vedeam campionul Exatlon. Felicitari om minunat Cazacu".