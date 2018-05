EXATLON ROMÂNIA. Declaraţia sinceră a Jaguarului după ce a pierdut finala

Imediat dupa ce a pierdut finala Exatlon, Ionut Sugacevschi a fost consolat si de catre invingatorul Vladimir Draghia, dar si de prezentatorul show-ului, Cosmin Cernat, scrie stirilekanald.ro. Invatat sa lupte si sa traga de el, "Razboinicul" si-a ascuns dezamagirea intr-un discurs elegant si fair play, acordand mai multe declaratii interesante, la cateva minute dupa anuntarea castigatorului, corespondentului WOWbiz.ro in Republica Dominicana, Daniel Coltuc.

Citeşte şi EXATLON ROMANIA: Anunţul făcut de Cernat după ce s-a aflat CASTIGATORUL EXATLON 2018. Fanii sunt în extaz, nimeni nu se aştepta

"Sunt putin agitat, sunt dezamagit de mine, dar in acelasi timp sunt si mandru de mine, ma bucur ca am facut parte din acest show, ca am tras de mine sa ajung pana aici. Imi pare rau de cei de acasa pe care i-am dezamagit sau sunt suparati ca nu am castigat, dar in acelasi timp trebuie sa se bucure ca acei bani ajung la niste oameni carora le pot salva viata.

Eu ma simt castigator, ma simt un om care a facut foarte multe la Exatlon, nu am regrete, nu regret absolut nimic, sunt mai bucuros, ma simt mult mai castigator, mai puternic. Banii se duc la niste oameni care sunt bolnavi de cancer, ma simt impacat cu asta, o iau de la capat, mult mai intarit, cu ganduri noi, cu ganduri bune! Abia astept sa ajung acasa, sa-mi strang familia in brate!", a marturisit "Jaguarul" la doar cateva minute dupa ce Cosmin Cernat a anuntat numele castigatorului Exatlon 2018.