Festivalul Dan Spătaru a fost anulat. Motivul, HALUCINANT

"Treispe ani a mers foarte bine, din momentul in care s-au schimbat primarii, domnul Vrabie, ne-a impus niste reguli care nu aveau nici o legatura cu festivalul Dan Spataru. Noi in 13 ani am urcat treapta cu treapta si am facut cel mai bn festival din Romania, nu am acceptat. Am spus ca nu accept asa ceva pentru Dan si mai bine nu il fac. Şi la ultima editie, bineinteles ca nu a participat la nici o seara, din 3 seri. Nu l-a interesat absolut nimic", a declarat Sidonia Spătaru, soţia regretatului artist, la România TV.

Îndrăgitul cântăreţ a fost cea mai mare peronalitate pe care a dat-o vreoată oraşul dobrogean.