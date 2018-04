Fiica lui Aurelian Preda, îndurerată de moartea Ionelei Prodan. "Îi mulţumesc pentru prietenia pe care a avut-o cu tătal meu"

"In aceasta seara s-a stins o alta mare stea a muzicii populare. O emblema a folclorului romanesc pe care am avut onoarea sa o cunosc, cand eu aveam o varsta frageda. Ii multumesc pentru toate sfaturile si cuvintele frumoase si prietenia pe care a avut-o cu tatal meu.

Ii multumesc pentru modelul demn de urmat pe care ni l-a oferit tuturor. Sunt socata de faptul ca doamna Prodan a murit de aceeasi boala ca si tatal meu si sper din suflet sa se intalneasca in corul ingerilor. Fiicelor dansei le transmit condoleante. stiu cum este sa iti pierzi cel mai apropiat parinte si inteleg foarte bine prin ce trec Anamaria si sora ei. Le doresc sa le dea Dumnezeu putere, asa cum am avut si eu nevoie cand ne-a parasit tatal meu si am primit. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", a transmis fiica lui Aurelian Preda, potrivit stirilekanald.ro.