Florin Piersic, MARELE SECRET. Actorul a avut o amantă timp de NOUĂ ANI

Gabriela Werner, o actrita stabilita in Israel, nu a ezitat sa recunoasca faptul ca a fost amanta lui Florin Piersic o perioada indelungata, care s-a suprapus cu casnicia actorului cu Ana Szeles, ce a tinut intre 1976 si 1985.

Florin Piersic şi Angela Similea, relaţie interzisă în tinereţe: "Cu Angela am fost într-un amor nebun"

"Relatia mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, cand eram studenta la IATC, si pana in anul 1983, cand l-am cunoscut pe tatal copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner. a dezvaluit actrita. Am fost 9 ani impreuna si da, pot spune ca am fost impreuna foarte indragostiti unul de altul, fara sa fim intr-o relatie secreta, din contra pot spune, eram impreuna foarte pe fata, dar incercand sa nu lovim alte sentimente... dar viata bate filmul si am pornit pe un alt fagas, fara a ma casatori cu el, din pacate...", a mai marturisit Gabriela Werner, conform WOWbiz.ro.