Gabriela Firea, despre întâlnirea cu premierul japonez: Am cerut scuze, i-am explicat că a fost o criză politică

"În momentul în care mi s-a transmis că vizita celor doi premieri nu mai are loc şi că nu vine (n.r. la Grădina Japoneză) doar soţia premierului ci şi premierul, (..) mi s-a părut de bun simţ să fiu şi eu acolo. Am fugit de la şedinta CEx şi l-am întâmpinat pe premierul japonez. Am cerut scuze, în final, în numele nostru, al tuturor. I-am explicat că a fost o criză politică. A înţeles situaţia", a declarat Gabriela Firea la România Tv.

Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a venit pe 16 ianuarie în România, vizita având loc a doua zi după ce lui Mihai Tudose i s-a retras sprijinul politic iar acesta a demisionat. În lipsa unui omolog, vizita la Guvern a premierului japonez a fost anulată. Ulterior, Shinză Abe a vizitat Grădina Japoneză din parcul Regele Mihai (Herastrau), fiind însoţit de primarul Capitalei, Gabriela Firea.

"Cei doi oficiali au discutat şi despre memorandumul semnat de Primăria Capitalei cu firma japoneză Itochu Corporation pentru modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termică din Bucuresti, Gabriela Firea mulţumindu-i astfel premierului pentru faptul că finanţarea investiţiei în sistemul de alimentare cu energie termică va fi asigurată dintr-un împrumut acordat de Guvernul Japonez", transmitea atunci Primăria Capitalei printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, memorandumul prevede analizarea implementării soluţiilor japoneze atât pentru amplasamentele actualelor CET-uri din Bucureşti, cât şi pentru trei amplasamente noi în zona de nord-est a Capitalei, zona foarte deficitară din punct de vedere al transportului şi distribuţiei apei fierbinţi.

"Costurile acestui studiu de fezabilitate vor fi suportate dintr-un grant oferit de Guvernul Japoniei (prin Ministerul Economiei, Comertului si Industriei – METI), intermediat de firma Itochu Corporation", informează PMB.

