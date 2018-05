Giani Kiriţă a dat marea lovitură! Câţi bani a înacasat pentru participarea la Exatlon România

Giani Kirita a fost implicat in numeroase conflicte cu ceilalti concurenti din echipa "Razboinicilor". In acelasi timp, a fost apreciat pentru modul in care si-a tinut echipa unita si a condus-o la numeroase victorii. Cand a aflat ca va parasi Exatlon România, Giani Kirita a fost vizibil zdruncinat din punct de vedere emotional.

"In primul rand, nu mi-a mai batut inima asa de tare de mult timp! Nici nu stiu de unde sa incep, cred ca 75% din mine o sa ramana aici", a declarat Giani Kirita inainte de a se intoarce in Romania.

Desi nu a ajuns pana in finala, Giani Kirita s-a ales cu o suma destul de frumusica pentru participarea la emisiunea din Republica Dominicana. Potrivit surselor Ciao!, fostul fotbalist a luat in jur de 70.000 de euro!

Recent, Giani Kirita si-a achizitionat un autoturism de lux, mai exact un BMW seria 7, an de fabricatie 2015, dar si un apartament intr-o zona buna a Capitalei.