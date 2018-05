Gică Hagi a dezvăluit MOTIVUL REAL pentru care vinde VIITORUL

Gică Hagi a comentat într-o conferinţă de presă posibilitatea de a vinde 49% din acţiunile deţinute la Viitorul afaceriştilor Dragoş şi Adrian Pavăl, patronii Dedeman.

"Regele" spune că se află într-o permanentă căutare de noi investitori, deoarece îşi doreşte ca echipa sa se se dezvolte în următorii ani şi nu a infirmat discuţiile cu patronii Dedeman, afacerişti cu o avere estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro. Gică Hagi a ţinut să precizeze că suma avantată, aproximativ 10 milioane de euro pentru 49% dintre acţiuni, reprezintă simple speculaţii.

"Am spus mereu că am discuţii în permanenţă despre găsirea de acţionari. Vreau ca echipa să devină mai puternic şi să o dezvolt în următorii cinci ani. Dar nu e nimic concret. Am văzut că au apărut şi sume, dar sunt speculaţii", a declarat Gică Hagi.