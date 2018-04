Gigi Becali, după victoria chinuită cu Iaşiul: "Nu ai cum să rămâi cu echipa asta pe primul loc, nu ai cum"

Formaţia FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0, echipa CSM Poli Iaşi, şi a urcat pe primul loc în clasamentul play-off-ului Ligii I.

"Nu mă mai gandesc la rezultat, când ai o echipă care te domină în 10 oameni, nu mai contează rezultatul când eşti pe primul loc, nu ai cum să rămâi acolo. Nu am cum să fiu bucuros, ce, merită pe locul 1? Du-te, mă, de aici! Nu poţi să rămâi cu echipa asta pe locul 1. Le-am creat toate condiţiile şi au ajuns să fie dominaţi de Iaşi...şi cu un om în plus. Am dat 5 milioane pentru Coman şi Nedelcu care nu merită. Am dat 600.000 pentru Benzar care joacă numai când vrea el. O să mă duc la echipă, să iau două pachete de ţigări, unul pentru Benzar şi altul pentru Coman. Are şi Dică o parte de vină la meciul ăsta. Dacă era 3-0 nu se supăra nimeni, a spus Dică. Unde a văzut el ocaziile alea? Nu ai cum să rămâi cu echipa asta pe primul loc, nu ai cum", a declarat Becali la Digisport.

Dică: Cei de la Iaşi au jucat fără presiune; La noi e altceva, noi vrem să câştigăm titlul

ehnicianul FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seară, că în meciul cu CSM Poli Iaşi s-a văzut că ieşenii joacă fără presiune, în timp ce steliştii îşi doresc să câştige campionatul.

"Cei de la Iaşi au jucat fără nicio presiune, la noi este mai mare, noi vrem să câştigăm titlul. Am încredere în continuare în Denis, sper ca la meciurile următoare să reuşească să marcheze. Nu comentez arbitrajul, nu cred că a stricat jocul în această seară", a declarat Dică la Digisport.