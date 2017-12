Gigi Becali, gestul fabulos pentru femeia cu un copil paralizat. Ce i-a spus acestuia te va lăsa fără cuvinte! FOTO

Tanarul nu a pasit niciodata, mama lui nascandu-l cu tetrapareza spastica. Pe langa durerea de nedescris pe care o simte Lacramioara Stoian cand isi vede fiul imobilizat intr-un carucior, aceasta sufera si ea de o afectiune grava. Are insuficienta renala si face dializa de trei ori pe saptamana.

Gigi Becali a fost sensibilizat de necazurile lor si, cand l-a vazut pe adolescentul de 18 ani in scaun cu rotile, si pe mama acestuia in lacrimi, si-a oferit ajutorul: "Gigi Becali este un inger. Cand a ajuns la vila si l-a vazut pe fiul nostru in carucior, a oprit si ne-a intrebat ce are. I-am aratat certificatul de nastere si i-am spus toata povestea noastra inclusiv ca, din pacate, afectiunea copilului nostru nu are leac. A fost dezamagit, voia sa plateasca dansul pentru orice potential tratament sau operatie. I-am zis ca nu avem nici casa unde sa ne adapostim de temperaturile reci. Ne-a dat bani pentru doua luni de chirie si ceva in plus, sa cumparam si noi cate ceva de mancare de Sarbatori".