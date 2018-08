Gigi Becali i-a adus lui Dică fundaşul promis. A fost căpitanul Astrei şi va purta numărul 77

"Sincer să fiu, am fost foarte surprins. Eram acasă, mă pregăteam să plec în cantonament cu Astra. A fost o surpriză foarte placută pentru mine şi am acceptat imediat să vin. Orice jucător din România îşi doreşte să ajungă la cea mai bună echipă din ţară. Eu am făcut performanţe notabile cu Astra şi normal că mi-a trecut prin gând asta, aşa cum am visat şi să ajung la echipa naţională. E normal să visezi frumos!", a declarat fostul căpitan al Astrei, care va purta tricoul cu numărul 77 la noua echipă.

Următorul obiectiv al lui Alexandru Stan este să ajungă la echipa naţională: "Cred că voi avea o şansă în plus să fiu selecţionabil, dar pentru asta trebuie să fiu sănătos şi să joc foarte bine. Altfel, nu are nicio importanţă că am ajuns aici!

Cred că sunt un jucător profesionist şi am suficientă experienţă. Am venit aici pentru a ajuta echipa. Vreau şi sper să răsplătesc încrederea conducerii clubului şi a tuturor celor care m-au dorit aici. Nu rămâne decât să demonstrez pe teren că am fost o achiziţie bună. De asemenea, le mulţumesc celor de la Astra Giurgiu pentru tot şi, în special, preşedintelui Dani Coman, care a fost mereu un sprijin pentru mine. Le urez mult succes în continuare!".

Stan are un mesaj şi pentru fani: "Îi aştept în număr cât mai mare alături de noi la meciuri, fiindcă au demonstrat mereu că sunt al 12-lea jucător. Avem nevoie mare de ei, fiindcă suporterii îţi dau aripi şi încredere că poţi învinge pe oricine. Sunt fericit că am ajuns aici şi abia aştept să debutez".

În vârstă de 29 de ani, Alexandru Stan a început fotbalul la Progresul Bucureşti. A mai trecut, pe parcursul anilor, pe la ACS Berceni, Concordia Chiajna şi Astra Giurgiu (la Astra de două ori: 2009-2012 si 2015-2018). Alături de giurgiuveni, Stan a câştigat titlul de campion în 2016 şi a adunat 13 partide şi un gol în cupele europene.