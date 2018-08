Gigi Becali, ironic după victoria chinuită cu Sepsi: "În ultimele zece minute a fost miuţă"

"Norocul lor a fost că i-a salvat finalul. Până în minutul 70 nu am dat un şut la poartă, dar nu ai ce să le zici. În ultimele zece minute a fost miuţă, ne-am jucat cu adversarul. Nu vreau să fiu cârcotaş, doar atrag atenţia. Nu poţi să tragi primul şut pe poartă în minutul 70. Nu poţi! Dar nu vreau să fiu cârcotaş...", a declarat patronul celor de la FCSB.

FCSB a deschis scorul abia în minutul 81, prin Gnohere. Francezul a înscris din penalty în minutul 81 după un henţ comis de Jovanovic. Florinel Coman a transformat o lovitură liberă în minutul 85. Antrenorul lui FCSB, Nicolae Dică, a menajat mai mulţi jucători cu gândul la întâlnirea de joi cu Rapid Viena, din turul play-off-ului Europa League. Harlem Gnohere şi Olimpiu Moruţan au intrat la pauză, iar Filipe Teixeira, în minutul 67. La gazde a debutat fundaşul Alexandru Stan, transferat de la Astra Giurgiu.

Sepsi a fost mai periculoasă în prima repriză, în care a avut o bară în minutul 2 (Tandia).

Nicolae Dică (38 de ani) a spus după meciul de pe Arena Națională că a intenționat să ”sacrifice” acest meci tocmai pentru a menja mai mulți jucători în vederea turului cu Rapid Viena, de joi, 23 august, din deplasare, ora 21:30. În acest sens, tehnicianul l-a trimis în centrul defensivei pe Junior Morais (32 de ani) iar brazilianul s-a descurcat foarte bine.

Improvizația lui Dică i-a plăcut foarte mult lui Gigi Becali, cel care a spus că tocmai din acest motiv a încheiat campania de achiziții: pentru că sunt jucători care pot fi reprofilați cu succes pe acest post. Latifundiarul a spus chiar că Morais este cel mai bun fundaș central din România!

”Cel mai important lucru e că am văzut azi cel mai bun fundaș central din România, pe Junior Morais. Nu știam că avem fundaș central în echipă. Stă bine în teren, nu trebuie să fii neapărat mare, dacă nu stai bine în teren. Cred că este mai bun decât Marko (n.r. - Marko Momcilovic) fundaș central, stă mai bine în teren decât Marko.

A fost ideea lui Dică, mie nici nu mi-a trecut prin cap așa ceva. Trebuia să joace în mod normal cu Nedelcu, dar Nedelcu a avut probleme cu nasul și a zis că nu vede. Dică a zis că jucăm cu Junior, eu nici nu mă gândeam la așa ceva. A fost ideea genială a lui Dică" a declarat Becali după finalul partidei cu Sepsi.

Despre titularizarea lui Junior Morais ca fundaș central a vorbit și Nicolae Dică, duupă meci, la microfonul Digi Sport.

”Am zis să sacrificăm puțin acest meci, am riscat cu echipa pe care am trimis-o în teren. Am dorit să odihnesc anumiți jucători, genul lui Planic, care a jucat până acum mereu 90 de minute. Am decis cu Junior să joace fundaș central și nu m-am înșelat pentru că el a jucat foarte bine. Este meritul lor că au avut dorință și că au câștigat. Cu jucători de caracterul lui Junior, care-și dau viața pe teren, nu am nicio problemă. Important este să am cât mai mulți jucători apți la ora meciurilor”, a spus și Dică, la ”Digi Sport Special”.