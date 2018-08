Gigi Becali, reacţie dură după calificarea dramatică a FCSB: N-avem echipă mare. Nu avem. Nu avem echipa de bărbaţi adevăraţi

FCSB s-a calificat in minutele de prelungiri ale partidei, cand scorul era 1-1 si Hajduk era echipa calificata. Gnohere a reusit sa marcheze golul victoriei in minutul 93, atunci cand nimeni nu mai credea ca stelistii pot face minunea.

La finalul meciului, Gigi Becali a vorbit despre calificarea miraculoasa a echipei sale.

"Emotii foarte mari, acum eu pot sa vorbesc orice si sa spun orice. In seara asta cred ca toata lumea trebuie sa inteleaga ca numai Dumnezeu face. Am plans de bucurie ca am zis cat de mult poate sa ma iubeasca sa ma califice in minutul '93. Eu va spun, a fost numai dragostea lui Dumnezeu fata de mine aici.