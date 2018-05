Gîrbovan, despre cazul Bârsan: Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este necesară

"Am citit azi comunicatul Secţiei pentru judecători a CSM şi m-am bucurat că, pentru prima dată, asumându-şi rolul de garant al independenţei judecătorilor şi al instanţelor, Secţia a denunţat public practica abuzivă a DNA din dosarul Bârsan de a cerceta judecători pentru hotărârile pe care le pronunţă", a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Magistratul spune că pregătise în postare în care să arate că nu este un caz izolat.

"Sunt şi în prezent dosare deschise în care judecători sunt anchetaţi şi chemaţi la DNA pentru a da explicaţii exact pe modul în care îşi instrumentează dosarele. Explicam în postare, o dată în plus, de ce în acest moment este necesară crearea "Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie", tocmai pentru a proteja judecătorii de astfel de practici specifice procuraturii comuniste", precizează Gîrbovan.

"Am ascultat-o pe doamna judecător Gabriela Bârsan şi m-am oprit. Am ascultat-o vorbind cu demnitatea unui om puternic, nefrânt şi neîndoit, despre anii în care a fost suspendată din funcţie şi umilinţele la care ea şi familia dânsei au fost supuşi în această perioada. Am ascultat-o şi mi-am dat seama că orice aş spune tehnic ar fi fost steril şi nepotrivit acum, deoarece atunci când trebuia să vorbim, am tăcut. Doamna Bârsan a spus că se va mai întoarce la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a mai intra încă o dată într-o şedinţă de judecată, după care va iesi cu capul sus din profesie. În timp ce dânsa iese cu capul sus, noi, cei rămaşi, nu putem decât sta cu capul plecat, atât din respect, cât şi de ruşine. Să tăcem, cu capul plecat, şi să facem un efort să gândim. Să ne gândim la momentele în care trebuia să vorbim şi am tăcut. Să ne gândim ce putem face acum să ne redobândim şi noi demnitatea pierdută în demagogie, vorbe goale, ipocrizie şi laşitate", scrie preşedintele UNJR.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, vineri, definitiv, achitarea fostei preşedinte a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a instanţei supreme, judecătoarea Gabriela Bârsan, şi a altor trei magistraţi de la instanţa supremă, în dosarul privind fapte de corupţie deschis de procurorii DNA. Instanţa supremă a menţinut, practic, sentinţa dată în primă instanţă, acum doi ani, de achitare a magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gabriela Bârsan, Iuliana Puşoiu, Corina Corbu şi Anton Pandrea, care au fost acuzaţi de către procurorii DNA de luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu, mărturia mincinoasă, spălare de bani, favorizarea făptuitorului sau cumpărare de influenţă.