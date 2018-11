Gogoşi pufoase cu lapte şi unt

Mod de preparare Gogosi pufoase cu lapte si unt

Drojdia se freaca cu 2 lingurite zahar, 2 linguri de lapte si 1 lingura faina, apoi se lasa la dospit 15 min.Se dizolva zaharul si zarea in lapte caldut. In lapte punem si esenta si coaja rasa de lamaie. Faina o punem intr-un castron mare, iar in mijloc, adaugam ouale, compozitia care a fost lasata la dospit, si putin cate putin turnam laptele, framantam incet.Apoi adaugam unt care a fost incalzit un pic. Framantam bine iar apoi lasam la dospit . Dupa ce a crescut, ungem masa cu putin ulei si intimdem o foaie de coca, o modelam in forma de rotund cu ajutorul unui pahar.Apoi prajim in baie de ulei. Se scot si se pudreaza cu zahar.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: